Incontro USL-Comune per attività socio-sanitarie del distretto e delle strutture del territorio

Spello, 31 maggio – Il Distretto Sanitario di Foligno della USL Umbria 2 e l’Amministrazione Comunale di Spello hanno tenuto un incontro istituzionale per affrontare congiuntamente le criticità del sistema sanitario e individuare strategie condivise di intervento sul territorio. La crisi che attraversa il Servizio Sanitario Nazionale – aggravata da fattori come l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malattie croniche, la carenza di personale medico e i tempi di attesa per visite ed esami – impone un deciso rafforzamento della sanità territoriale, come previsto dalla riforma introdotta dal D.M. 77/2022. Durante l’incontro sono stati analizzati i bisogni di salute della popolazione di Spello, seconda città più popolosa del distretto, con particolare attenzione alla necessità di integrazione tra sanità, enti locali, scuole e associazioni. Presenti all’incontro, per il Comune di Spello, il Sindaco Moreno Landrini, gli Assessori Enzo Napoleoni e Rosanna Zaroli, la Dott.ssa Stefania Martellini e l’Ing. Mauro Peppoloni; per il Distretto Sanitario il Direttore Dr. Pietro Stella, il Dr. Tullio Coccoli, la Dr.ssa Cristiana Ammetto e il personale infermieristico. È stata ribadita la presenza attiva dei servizi fondamentali sul territorio, tra cui assistenza primaria (medici e pediatri di famiglia), assistenza domiciliare integrata, cure palliative e consultorio familiare. Particolare rilievo è stato dato al Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare, esempio virtuoso di sanità specialistica diffusa, e all’ipotesi di potenziare l’offerta cardiologica nell’ambito del progetto “Spello città cardioprotetta”. Confermato anche il servizio di Continuità Assistenziale nella sede di Spello, nonostante le criticità legate alla carenza di medici, in attesa della riforma del ruolo unico della medicina generale. Il Sindaco Landrini ha inoltre annunciato l’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione della residenza protetta Villa Fantozzi, guidata dalla nuova responsabile medica, Dr.ssa Ammetto. L’incontro si è concluso con l’impegno congiunto delle parti a proseguire la collaborazione interistituzionale per garantire servizi sanitari più efficaci e accessibili, auspicando un prossimo confronto con la Regione Umbria e la Direzione Generale della USL Umbria 2.