Sabato Spello si accende con la Notte dei Fiori

I preparativi inizieranno venerdì con il montaggio delle caratteristiche strutture protettive. Circa 2.000 infioratori, affiancati da volontari e visitatori, animerannoil borgo nella Notte dei Fiori per dare vita ai suggestivi quadri e tappeti floreali

Spello, 19 giugno 2025 – Spello si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e suggestivi dell’anno: le Infiorate del Corpus Domini.Nel weekend del 21 e 22 giugno, il centro storico si trasformerà in un museo a cielo aperto, lungo quasi due chilometri, dalla Porta Consolare al belvedere.

Il lungo weekend si aprirà venerdì 20 giugno con la realizzazione dell’infiorata dell’Accademia dei Boccioli (alle ore 10), a cura della scuola d’infanzia Poeta. Dalle 18 in poi, le vie di Spello si animeranno con i primi lavori per il montaggio delle tensostrutture per la realizzazione delle infiorate, tra musica e locali aperti. Alla stessa ora, presso l’area parcheggio della Villa dei Mosaici, prenderà il via lo street food “Fiori, cibo e fantasia” (aperto fino alla mezzanotte), dove saranno presenti tante proposte gastronomiche regionali anche a tema floreale. Dalle 21 in poi si ballerà anche al ritmo della musica della“Lory’s Blonde” band.

Ma è sabato che la magia dei fiori accenderà Spello. Dalle 9.30 del mattino, l’Area parcheggio della Villa dei Mosaici si trasformerà in un vivace villaggio gastronomico con lo street food “Fiori, cibo e fantasia“: decine di stand offriranno specialità floreali e creative, con apertura no-stop fino alle 21.00 del giorno successivo.Dalle 10.00 alle 13.00, per chi ama cimentarsi in cucina, sarà possibile partecipare ai Corsi di cucina floreale curati dallo chef Riccardo Foglietti nella suggestiva Taverna Costantino Imperatore. Un’esperienza originale e profumata, da prenotare al numero +39 338 3058509 (costo: 45 €, pranzo incluso).A partire dalle 11.00, il Teatro Subasio in Via Giulia accoglierà grandi e piccoli per “Aspettando la Notte dei Fiori“: artisti di strada, spettacoli itineranti e proiezioni video in collaborazione con Fontemaggiore, animeranno le vie del borgo in un’atmosfera da sogno.

Nel pomeriggio, alle 17.00, l’Area Street Food ospiterà lo Show Cooking floreale della chef Alessandra Caprini, che stupirà il pubblico con ricette dove i fiori diventano protagonisti in cucina.Alle 19.00, nel Centro Storico, prende il via il momento più affascinante dell’intero weekend: la notte dei fiori. Idisegnatori inizieranno a creare le straordinarie opere floreali sul selciato delle vie, trasformando le strade di Spello in una galleria a cielo aperto.La serata esploderà di vita e di bellezza mentre il centro sarà animato da musica, mostre, street food e negozi che resteranno aperti tutta la notte. Un lavoro certosino di composizione sul selciato delle strade che durerà fino alle 8 della domenica, con il passaggio della giuria e dei fotografiche precede la processione del Corpus Domini.

❀ I parcheggi. Si ricorda che la prenotazione online dei parcheggi (tutti nei pressi del centro storico) non è obbligatoria ma come sempre raccomandata. Prenotazione da www.infioratespello.it oppure dalle pagine Facebook Infiorate di Spello e Pro loco Spello.

❀ Le opere in concorso. Partecipano al 62esimo Concorso Le Infiorate di Spello quasi 40 gruppi con più di 60 infiorate nelle quattro categorie previste dal regolamento: quadri (dai 25 ai 70 mq), tappeti e tappeti geometrici (minimo 15 mq) e Under14 (minimo 12 mq).

❀ Il percorso delle infiorate 2025

Partendo da Borgo si incontreranno i gruppi San Ventura, Aisa e Aisa Junior, Borgo, i Figli dei Fiori e i Figli dei Fiori Junior. Salendo per via Consolare le prime infiorate che si trovano sono quelle dei gruppi di Fonte di Borgo e Fonte di Borgo Junior, Gioventù in fiore, Liceo Scientifico Artistico di Foligno, i Grandi della Corta e, in via Sant’Angelo, L’angelo dal Cuore d’Oro. Davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore ecco il gruppo San Felice (vincitore 2024) e poco sopra, davanti alla chiesa di Sant’Andrea, ilgruppo Avis. Arrivando in Piazza della Repubblica si incontrano i gruppi Giorgio, Mater, i Piccolissimi della Mater e I Ragazzi della Mater, gli Studenti in Fiore (Scuola Secondaria di I grado G. Ferraris) e Montarone. Salendo per via Cavour, davanti alla chiesa di San Lorenzo, i gruppi Lisa-San Lorenzo e i piccoli di Lisa-San Lorenzo. Continuando verso via Giulia si potranno ammirare i tappeti dei gruppi Arco di Augusto, Le Giovani di Ieri e i Primi Petali. All’angolo che precede Vallegloria si incontrano le opere dei gruppi San Martino, Comunità La Tenda e Piazzetta già della Santissima Trinità, seguiti dal gruppo San Biagio, che realizzerà l’infiorata speciale del Giubileo 2025(fuori concorso). Proseguendo per Via Cappuccini si trovano poi i gruppi Ciciano, Lucidi Rossella e Via Cappuccini. Al belvedere I Ragazzi del Buchetto, Arco Romano e Arco Romano Junior e scendendo da Via San Martino altri tappeti del gruppo Arco di Augusto.

❀ Albo d’oro. I vincitori delle ultime dieci edizioni del Concorso Infiorate di Spello

1. 2024: Gruppo San Felice

2. 2023: Gruppo Arco Romano

3. 2022: Gruppo Arco Romano

4. 2021: (causa Covid non si è svolto il concorso, una sola infiorata simbolica)

5. 2020:(causa Covid non si è svolto il concorso, una sola infiorata simbolica)

6. 2019: Gruppo Fonte di Borgo

7. 2018: Gruppo Arco Romano

8. 2017: Gruppo Aisa

9. 2016: Gruppo Piazza Gramsci

10. 2015: Gruppo Arco Romano

11. 2014: Gruppo Filippo Petrucci

12. 2013: Gruppo Fonte de Borgo