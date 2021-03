Coronavirus: si registra ancora un calo dei ricoverati. 186 i nuovi positivi



Nuovo calo dei ricoverati Covid in Umbria nell’ultimo giorno, ora 414, 18 meno di ieri. Stabile invece a 60 il dato dei posti di terapia intensiva occupati. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 186 nuovi positivi, 116 guariti e cinque morti (nessuno ieri). In leggera risalita gli attualmente positivi, ora 5.045, 65 più di ieri. Sono stati analizzati 3.677 tamponi e 3.148 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,7 per cento sul totale (era il 2,3 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 5 per cento sui soli molecolari (era 4,5).