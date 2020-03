Magione: la Torre dei Lambardi colorata di lilla contro i disturbi alimentari

“Il particolare momento che stiamo vivendo non può farci dimenticare chi sta combattendo con tante altre malattie. Per questo tutti i Comuni del Trasimeno più Corciano, coordinati dall’associazione Il Bucaneve impegnata nella lotta ai disturbi alimentari, hanno scelto di aderire con un gesto simbolico, ma di grande significato, alla Giornata nazionale del fiocchetto lilla illuminando di questo colore i loro monumenti più rappresentativi. Il Comune di Magione ha scelto di illuminare la Torre dei Lambardi”

fanno sapere gli assessori del comune di Magione, Eleonora Maghini, servizi sociali, e Vanni Ruggeri, cultura.

“È importante – spiegano – continuare a parlare di disturbi alimentari, del perché insorgono, di come si manifestano e di come si curano. È fondamentale per eliminare stereotipi e abbattere i pregiudizi sociali che troppo spesso ancora avvolgono questo genere di problematiche. Ma è soprattutto essenziale per avere la consapevolezza che dalla malattia si può guarire, grazie ad una diagnosi precoce ed un intervento tempestivo affidato a medici specialisti”.