Conosci te stesso: Incontri aperti a ragazze e ragazzi, genitori e operatori

Iniziativa del Ternana Marathon Lab

Il Ternana Marathon Lab, riaperto dallo scorso novembre presso i locali di via Irma Bandiera a Terni, prosegue la sua programmazione dedicata ai giovani con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione e la partecipazione attiva nella comunità.



Nei mesi di aprile e maggio sarà realizzato un ciclo di incontri, gratuiti e aperti a tutti, per approfondire alcune tematiche direttamente legate allo sport e, più in generale, al benessere psico-fisico delle ragazze e dei ragazzi.

I sei appuntamenti si svolgeranno di sabato pomeriggio per facilitare una maggiore adesione e saranno tenuti da alcuni relatori individuati dall’ASD Ternana Marathon, scelti per le spiccate capacità relazionali e la complementarità degli ambiti di intervento: fra questi, infatti, figurano la nutrizionista Alessia Proietti, il chinesiologo Marco Belli e il mental coach Savino Tupputi. Gli incontri si terranno ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30 a partire dal 15 aprile, presso il Centro giovanile TMLab in via Irma Bandiera. I primi due appuntamenti, dal titolo “Energia e nutrizione” saranno dedicati all’analisi del fabbisogno energetico de proprio corpo in relazione allo sport, allo studio e agli impegni quotidiani. Verranno trattati

argomenti quali il disturbo alimentare, l’alimentazione corretta e la consapevolezza del proprio corpo. Questi appuntamenti di sabato 15 e sabato 22 aprile saranno condotti dalla nutrizionista Alessia Proietti.



A seguire, sabato 29 aprile e sabato 13 maggio, il chinesiologo Marco Belli tratterà temi legati all’allenamento del proprio corpo nei due appuntamenti dal titolo “Allenamento e consapevolezza”. Le riflessioni riguarderanno sia chi svolge discipline sportive, sia chi non ne ha mai approcciate. Inoltre, verrà illustrata l’importanza del gioco come strumento per esperire il proprio corpo, la relazione con l’altro e l’adattabilità alle situazioni.



Infine, sabato 6 e sabato 20 maggio, con “Atteggiamento e mentalità” sarà il mental coach Savino Tupputi a parlare di sport come strumento di costruzione del sé e di inclusione sociale. Gli incontri saranno dedicati ad approfondire l’importanza della psiche nelle discipline sportive e nelle attività quotidiane ma anche la capacità di effettuare delle scelte, personali o in team. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a ragazze e ragazzi, famigliari e operatori.



Il Centro giovanile Ternana Marathon Lab è aperto ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30 e la partecipazione alle varie attività proposte è libera e gratuita per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni.