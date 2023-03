“La visita del ministro Locatelli conferma la sensibilità del Governo per il sociale”

“La visita in Umbria del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli conferma la sensibilità e l’attenzione del Governo di centrodestra a tematiche sociali di fondamentale importanza per il territorio e ribadisce l’impegno della Lega a tutti i livelli istituzionali nel garantire proposte concrete a sostegno di inclusione, accessibilità e vita indipendente”.

Così il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli a margine della visita in Umbria del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

“Il Ministro – spiega Pastorelli – ha svolto in questi giorni delle visite istituzionali in Umbria per conoscere da vicino la realtà del territorio e incontrare le associazioni, le famiglie e le persone con disabilità, a testimonianza della grande attenzione del Governo e della Lega a tematiche di natura sociale. Non a caso è stato proprio Matteo Salvini a richiedere di creare un ministero ad hoc per non lasciare indietro nessuno, in particolare chi ha necessità di maggiore sostegno. Il Ministro ha partecipato all’inaugurazione del nuovo centro Anffas di Borgo Trevi che si occupa dell’assistenza di persone e famiglie con disabilità intellettive e relazionali. Si è poi recata all’Istituto Serafico di Assisi, sottolineandone il grande lavoro svolto, che ne fa un punto di riferimento importante a livello regionale e nazionale per le persone con disabilità e le loro famiglie. Successivamente ha partecipato a un incontro presso l’Osservatorio regionale, voluto dalla presidente Paola Fioroni, alla presenza della governatrice Donatella Tesei, dell’assessore Luca Coletto e dei rappresentanti delle associazioni, al fine di condividere riflessioni e strategie utili a garantire la tutela dei diritti delle persona con disabilità. Prima di lasciare la nostra regione – prosegue Pastorelli – il Ministro ha fatto visita alla frazione di Pierantonio di Umbertide, portando il sostegno del Governo al sindaco Luca Carizia e piena solidarietà alla popolazione colpita dal recente sisma, accompagnato dal segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi, dal parlamentare umbro Riccardo Augusto Marchetti, dalla governatrice Tesei, oltre che dal sottoscritto e dai consiglieri regionali Lega Umbria Paola Fioroni, Manuela Puletti e Valerio Mancini. Il ministro Locatelli – conclude Pastorelli – rappresenta per la Regione Umbria un interlocutore fondamentale nel Governo, con il quale poter sviluppare progetti essenziali nell’ambito delle iniziative legate al mondo del sociale e della disabilità. Tematiche centrali verso le quali l’impegno della Lega a livello regionale e nazionale continuerà ad essere sempre massimo”.