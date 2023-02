Concorso Art Bonus progetto dell’anno: Perugia supera la prima fase

Si è conclusa il 21 febbraio la prima fase del Concorso Art Bonus Progetto dell’Anno, iniziativa giunta alla settima edizione promossa del ministero della cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC.

Il Comune di Perugia è arrivato undicesimo al termine della prima eliminatoria che vede in testa Venezia con la Biblioteca Storica del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”, Palermo con la sua Fondazione Teatro Massimo e Negrar, in provincia di Verona, con la Villa Romana dei Mosaici.

Il capoluogo umbro partecipa con il monumento al Perugino, ubicato nei Giardini Carducci, i cui lavori di restauro, finanziati dall’azienda Diva International Srl, inizieranno in primavera.

La statua in bronzo, risalente al 1923, rappresenta un omaggio della città a Pietro Vannucci ed è stata scelta per partecipare al Concorso Art Bonus 2023 in considerazione del fatto che quest’anno si celebrano sia i cento anni dall’edificazione del monumento al “Divin Pittore” sia il cinquecentenario della morte dell’artista.

Il risultato finora conseguito da Perugia è stato possibile grazie al supporto dei due atenei della città, della Fondazione Perugia, della Camera di Commercio e di numerosi cittadini. Un sostegno che si auspica continui anche in occasione della seconda fase, la cui votazione online prosegue sul portale governativo www.artbonus.gov.it fino alle ore 12 del 14 marzo. Ciascun progetto ammesso alla seconda fase conserverà tutti i voti ricevuti nella prima.

I progetti rimasti in gara sono divisi in due categorie: “Beni e luoghi della cultura”, in cui rientra anche il progetto per il monumento al Perugino, e “Spettacolo”. I sei progetti di ciascuna categoria che risulteranno più votati alla data del 14 marzo accederanno alla fase finale che si svolgerà solo sui canali Facebook e Instagram di Art Bonus.