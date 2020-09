Completata la manutenzione straordinaria della facciata del Teatro Morlacchi. Lavori finanziati da Brunello Cucinelli con l’Artbonus

Manca pochissimo al termine dello smontaggio del cantiere che interessa la facciata del Teatro Morlacchi, simbolo e luogo di cultura della nostra città, e al termine dei lavori finanziati da Brunello Cucinelli con l’Artbonus. Domani la facciata sarà visibile in tutta la sua bellezza.

Gli interventi di restauro e risanamento della facciata previsti all’interno del secondo stralcio di lavori riguardavano, in particolare, il rifacimento della pavimentazione della platea, la sostituzione delle poltrone, più attuali e comode, il rifacimento del palcoscenico già terminati, e infine, la riqualificazione della facciata esterna.

Il Teatro Morlacchi è un bene inserito all’interno di Art Bonus. Attraverso donazioni del Mecenate Brunello Cucinelli, e insieme ai finanziamenti da parte del Comune, è stato possibile concludere le due fasi dei lavori di riqualificazione.

Grazie ad economie di spesa sarà possibile procedere ad interventi sulle facciate posteriori site in Via del Verzaro e in Via del Cotogno, in cui sono previsti interventi di intonacatura e tinteggiatura nonché interventi di rifacimento degli infissi del teatro.