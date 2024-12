Lunedì 16 dicembre 2024, ore 21

Basilica di San Pietro – Borgo XX Giugno – Perugia

Lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 21, si svolgerà il tradizionale Concerto di Natale del Coro dell’Università degli Studi di Perugia nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro.

La serata, frutto della collaborazione tra l’Ateneo perugino, l’Associazione Culturale Coro dell’Università degli Studi di Perugia e A.Gi.Mus. di Perugia, offrirà un’esperienza musicale straordinaria all’intera cittadinanza e sarà l’occasione per condividere gli auguri per le imminenti festività.

Al Coro si unirà l’Orchestra giovanile da camera di A.Gi.Mus. sotto la direzione magistrale del maestro Salvatore Silivestro. Il Coro dell’Ateneo sarà altresì diretto dai maestri Marta Alunni Pini e Oreste Calabria, che accoglieranno sul palco il soprano Elena Vigorito, insieme al pianista e compositore Francesco Andreucci, con il contributo di Ilse Batta al flauto e Margherita Tamburi al violino.

Il programma della serata abbraccerà brani natalizi provenienti dalla tradizione italiana e internazionale, presentati con adattamenti ed elaborazioni per riscoprire tutta la bellezza di melodie ben note al grande pubblico.

Il Coro dell’Università degli Studi di Perugia, formato nel 1987, rappresenta un’eccellenza artistica dell’Ateneo; vanta un repertorio ampio ed eterogeneo e sin dalla sua istituzione si è distinto in numerose manifestazioni, progetti artistici e scambi culturali con Università europee e italiane di prestigio. La sua partecipazione in eventi cinematografici, radiofonici e collaborazioni con artisti di fama internazionale testimoniano l’alto livello artistico e l’impegno costante nel panorama della musica corale.

L’ingresso al concerto è libero.

Istituito nel 1987 per iniziativa dell’A.Gi.Mus, nella persona del Maestro Salvatore Silivestro, dell’Ufficio Attività Culturali dell’E.R.S.U. e dell’Università degli Studi di Perugia, il Coro dell’Università degli Studi di Perugia è composto da personale, laureate e laureati e da studentesse e studenti dell’Ateneo perugino. Con un repertorio vasto ed eterogeneo, il coro è costantemente presente nelle manifestazioni e negli eventi organizzati dall’Università degli Studi di Perugia e intrattiene una lunga lista di gemellaggi e scambi culturali con le maggiori Università europee e italiane. Nell’ultimo decennio della sua storia, la formazione corale è stata selezionata nel 2013 come unico ensemble in rappresentanza dell’Italia al Festival Internacional de Música de Cantonigròs (Spagna); nell’aprile 2014 ha collaborato con il cantautore Simone Cristicchi nella realizzazione dello spettacolo Magazzino 18 al Teatro Mancinelli di Orvieto; ha partecipato nel settembre 2014 al grande concerto L’Opera è … la Grande Bellezza! tenutosi presso l’Arena di Verona. Nel novembre 2016 ha preso parte al I Simposio dei Cori e delle Orchestre Universitarie a Bressanone e Bolzano, mentre nel maggio 2017 è stato vincitore della prima edizione della competizione per cori universitari UnInCanto di Urbino. Già ente ideatore, sin dal 2000, del Festival Internazionale dei Cori e delle Orchestre Universitarie, nel novembre 2018 l’Associazione Culturale Coro dell’Università ha organizzato, sotto l’egida dell’Ateneo il II Simposio Internazionale e VI Convegno Nazionale “I Cori e le Orchestre Universitarie”, ospitando a Perugia oltre 500 coristi e 15 formazioni corali universitarie italiane e internazionali. Dopo la pandemia, il coro ha partecipato nella primavera 2022 a un’esecuzione dei Carmina Burana di C. Orff su produzione del Conservatorio perugino e su invito della Fondazione Perugia Musica Classica ha potuto confermare dallo stesso anno la propria partecipazione alla rassegna corale ospitata nel cartellone della Sagra Musicale Umbra, riprendendo anche il tradizionale appuntamento natalizio che l’Università degli Studi di Perugia annualmente regala alla cittadinanza; nel mese di aprile 2023 ha partecipato all’evento “L’Università Canta” che ha riunito nelle città di Bergamo e Brescia oltre 20 formazioni corali universitarie, mentre nel corso del 2024 ha preso parte all’esecuzione delle Laudes Evangelii di V. Bucchi nel Concerto per i 50 anni del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia; si è esibito in seno alla stagione Antiqua Vox patrocinata dalla Fondazione Federica e Brunello Cucinelli; ha inoltre eseguito, in gemellaggio con il Coro dell’Università di Pisa, la Messa di Gloria di Giacomo Puccini proponendo nella data perugina dello scambio un’elaborazione dell’opera per soli coro e orchestra di fiati. Dall’anno accademico 2009/2010, il coro è diretto da Marta Alunni Pini, pregiandosi del contributo artistico della soprano Elena Vigorito, del tenore Nicola Di Filippo, del maestro collaboratore Oreste Calabria e del pianista e compositore Francesco Andreucci.

L’Orchestra giovanile da camera dell’A.Gi.Mus. di Perugia è una formazione che conta tra le sue fila strumentisti diplomandi o già diplomati al Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia. Nonostante la giovane età, ognuno dei componenti dell’orchestra ha un proprio curriculum formativo e artistico svolgendo attività solistica o in molteplici formazioni da camera. Ciò regala all’intero complesso compattezza, brillantezza e notevole energia espressiva. Da molti anni il complesso d’archi collabora con le attività culturali del Comune di Todi, di Tuoro sul Trasimeno e delle Pro Loco di Trevi e di Tuoro.

Perugia, 12 Dicembre 2024