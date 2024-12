Gli avvocati di Perugia e l’impegno contro il sovraindebitamento

Una delegazione partita per Bruxelles per presentare Spes – Support for Preventing Exclusion from Social life caused by over-indebtedness

L’Ordine degli Avvocati di Perugia con lo straordinario punteggio di valutazione 100/100 ha ottenuto da Indire, Agenzia Nazionale per i progetti Erasmus+ dell’Unione Europea, il finanziamento del progetto “Support for Preventing Exclusion from Social life caused by over-indebtedness – Spes”, per un importo di 60mila euro.

L’Ordine ha infatti partecipato al bando di europrogettazione con il supporto della Fondazione Perugia, presentando un progetto destinato a promuovere lo scambio di conoscenze e competenze con il partner europeo European Consumer Debt Network (Ecdn), con sede in Belgio, in materia di sovraindebitamento e per la realizzazione di corsi di formazione rivolti a soggetti adulti che si trovano in condizioni di difficoltà socio-economica o in condizioni di sovraindebitamento o a rischio di sovraindebitamento, attraverso la promozione di una rete permanente di collaborazione e sostegno tra esperti ed operatori del settore.

Una delegazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati è stata da poco a Bruxelles per la presentazione del progetto: con il presidente Carlo Orlando, sono stati presenti gli avvocati Michela Biancalana, Carlo Forte, Daniele Moretti, Silvia Ricci, Bruna Ronconi e Ilario Taddei, unitamente ai dipendenti Loredana Brunetti e Francesco Fioriti.

Il progetto si rivolge a consumatori, professionisti, imprenditori ma anche start up, che si trovino in stato di sovraindebitamento, ovvero in uno “stato di crisi o di insolvenza”, non causato però da negligenza grave, malafede o frode. Situazioni su cui l’Ordine può intervenire grazie al proprio Organismo di composizione delle crisi, «assistendo – come previsto dalla legge – il debitore, garantendo la tutela dei creditori e operando con indipendenza, professionalità e imparzialità».

Ma non solo. Perché come spiegato nel suo intervento dal presidente Orlando «da parte nostra, questo progetto cerca di colmare quel passaggio mancante tra i soggetti professionali, previsto dalla legge, e i soggetti sovraindebitati, formando gli operatori di enti religiosi o amministrativi (Caritas, Fondazione antiusura e altri) che si trovano, di fatto, a entrare quotidianamente in contatto con i soggetti sovraindebitati nelle loro quotidiane richieste di sostentamento. Inizia oggi un percorso di collaborazione che, sono certo, darà i suoi frutti».