Al voto per il ballottaggio per l’elezione del Rettore dell’UniPg

La sfida è tra il prof. Massimiliano Marianelli e il prof. Daniele Porena

Domani 17 giugno 2025, la Comunità Accademica UniPg è convocata a votare per l’elezione del Rettore che guiderà l’antica Istituzione per il sessennio 1 novembre 2025 – 31 ottobre 2031.

Al ballottaggio i due professori che nella precedente tornata elettorale hanno ottenuto il maggior numero di voti, ovvero il prof. Massimiliano Marianelli e il prof. Daniele Porena.

Le votazioni si svolgeranno nei seggi collocati in Aula Magna, a Palazzo Murena, attraverso il sistema di voto elettronico “U-Vote”, dalle ore 8,30 alle 18,30.

Risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti e comunque almeno un terzo dei voti esprimibili dal corpo elettorale. In caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Il decreto di indizione, contenente tutte le disposizioni elettorali, è consultabile all’albo on-line dell’Università degli Studi di Perugia alla sezione “avvisi”, nonché sul sito web di Ateneo alla seguente pagina.

Chi può votare

L’elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia , ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato per un totale 959 aventi diritto, nonché ai membri del Consiglio Studentesco e ai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli dei Dipartimenti, 175 voti totali; infine, a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale, 951 unità, con voto ponderato pari al venti per cento delle elettrici e degli elettori.

Lo spoglio online

Sarà possibile seguire in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale d’Ateneo lo spoglio delle schede al link a partire dalle ore 18,30.