Natale al Barton park: sulla ruota panoramica più grande dell’Umbria

Magia e divertimento per tutta la famiglia tra luminarie, Casa di babbo natale e l’opera d’arte del cuore gigante per foto ricordo

Perugia, 12 dicembre 2024 – Al Barton Park torna la magica e coinvolgente atmosfera natalizia, quest’anno con un’importante novità: alla Barton Arena atterra la ruota panoramica più grande mai vista in Umbria.

Più di 30 metri di altezza, la ruota ha una capienza di oltre 100 persone in 18 gondole, di cui una interamente riservata ai diversamente abili in piena continuità con la filosofia del parco, il cui percorso pedonale di 1200 metri è da sempre completamente privo di barriere architettoniche. “Siamo felici e orgogliosi di ospitare questa bella attrazione – fanno sapere dal Gruppo Barton – siamo certi renderà ancora più speciale il Natale in città. Il Barton Park nasce per essere un luogo aperto a tutta la cittadinanza dove trascorrere tempo libero di qualità. Le festività natalizie rappresentano, in questo senso, il momento ideale per onorare le tradizioni e riscoprire la gioia e il valore dello stare insieme”.

Domenica 15 dicembre alle ore 17:00, l’evento di inaugurazione alla Barton Arena con la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi che accenderà la ruota insieme a tutte le luminarie del Barton Park: uno spettacolo scintillante per festeggiare l’inizio del periodo più atteso dell’anno. Previsto un giro gratuito per i fortunati che riusciranno per primi a salire a bordo della ruota. “Le luci utilizzate per illuminare il parco durante l’evento sono prodotte da fonti di energia rinnovabile 100% green grazie alla nostra Unit Barton Energy – dichiarano i fratelli Bartolini – il Barton Park è, infatti, uno spazio dove innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente si integrano regalando ai visitatori una passeggiata in armonia con la natura”.

Cuore pulsante del Natale al Barton Park sarà ancora la Casa di Babbo Natale: qui gli ospiti del parco, adulti e bambini, avranno l’opportunità di incontrare di persona il personaggio più amato delle feste, Babbo Natale, di scattare una foto ricordo insieme e consegnare le letterine con i propri desideri.

Non è tutto. A rendere prezioso il clima natalizio al Barton Park contribuirà ulteriormente “La Forza dell’Amore”: un’opera a forma di cuore realizzata dall’artista Luca Peppoloni, che verrà rivelata alla città di Perugia proprio in occasione dell’appuntamento di domenica 15 dicembre alle ore 17:00, alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi. “L’opera simboleggia la forza dell’amore che sostiene l’intero universo e che rappresenta perfettamente il legame che vogliamo costruire in questo luogo speciale – spiega l’artista – dove le persone possono trovare la propria armonia e ispirazione”. “Con questa nuova installazione, – aggiungono Mauro e Silvano Bartolini – auguriamo a ogni utente del parco attimi di pace e serenità da condividere con chi gli sta più a cuore, invitando tutti, simbolicamente, a immortalare questi attimi scattando delle foto all’interno del grande cuore”.

LE APERTURE