Complessità delle nuove generazioni: a Perugia incntro tra istituzioni e associazioni

GENERAZIONI 2000, Z e ALPHA: emergenze, visioni, interventi a confronto.

La complessità delle nuove generazioni in crescita tra crisi reali e mondo digitale.

Istituzioni, associazioni, genitori, giovani in un incontro aperto alla città.

PERUGIA (Sala dei Notari) / LUNEDI 23 GENNAIO, ore 10

L’obiettivo del convegno dal titolo “Generazioni 2000” in programma il 23 gennaio 2023 è quello di comunicare ed illustrare pubblicamente ciò che la “società adulta” del territorio attua per contrastare il dilagante disagio giovanile. Sotto i riflettori le cosiddette Generazioni Z e ALPHA: emergenze, visioni, interventi a confronto. Si parlerà della complessità delle nuove generazioni tra crisi reali e mondo digitale. Istituzioni, associazioni, genitori e giovani sono quindi invitati all’incontro aperto alla città in programma nella Sala dei Notari di Perugia dalle ore 10. Sono state invitate a partecipare anche le scuole del territorio. A promuovere l’evento è l’associazione St.Art.

L’incontro si svolgerà non però attraverso un’analisi critica dei fenomeni negativi (disagio psicologico, bullismo e cyberbullismo, utilizzo distorto delle tecnologie smart, fenomeno delle baby gang e della violenza visto come modello comportamentale, contenuti asociali ed oppositivi nella musica trap, disturbi alimentari e dipendenze), tutte problematiche sociali che sono di competenze specialistiche e di approfondimento continuo, ma nasce per dare voci congiunte a tutti i progetti “in positivo” rivolti alle nuove generazioni viste come il futuro, realizzate da più parti e con varie motivazioni.

Moderatore sarà Paolo di Giannantonio, giornalista televisivo RAI e inviato speciale per il tg1 (ha condotto l’edizione delle 13,30 del tg1 per 16 anni, tre edizioni di Unomattina e due di Italia Sera, attualmente realizza reportage e documentari in Italia e nel Mediterraneo). Ospiti anche altri giornalisti sensibili a tali tematiche: Sara Segatori, giornalista Tg3 (Articolo1, Doc, Agri3) e Andrea Luccioli, esperto in comunicazione digitale, giornalista scrittore per varie testate nazionali e locali e direttore della rivista The Mag.

Oltre ad ascoltare i giovani, non mancheranno interventi istituzionali che illustreranno tutte le attività messe in campo nei singoli ambiti e competenza: Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia; Francesco Gatti, presidente Post; Aldo Manuali, giudice onorario Tribunale dei Minori e Pedagogista; Erika Borghesi, consigliera Provincia di Perugia e responsabile del progetto “Protagonismo ai Giovani”; Fabrizio Croce, consigliere comunale di Perugia ed operatore culturale; Barbara Lumaca, insegnante; Alessandro Deledda, musicista e direttore della Scuola di musica Piano Solo; Federica Pascoli, associazione contro il bullismo “Basta il cuore”, Vincenzo Cerquiglini, presidente Associazione St.art, ideatore del progetto e promotore dell’evento.

Per informazioni e prenotazioni: 366 1578907 – associazione.start@libero.it

