Città di Castello, Mancini (Lega): “Bene approvazione mozione per modalità telematiche di pagamento delle strisce blu” 

“Il Consiglio Comunale di Città di Castello ha approvato la mia mozione che prevede l’impegno della Giunta ad attivarsi affinché venga consentito di pagare la sosta sui parcheggi con strisce blu presenti nel territorio comunale tramite le applicazioni EasyPark e MyCicero – dichiara il Capogruppo della Lega Città di Castello, Valerio Mancini – con un emendamento all’atto è stato stabilito di prendere in considerazione, dove consentito, anche il pagamento del corrispettivo della sosta tramite Telepass e di avviare un’interlocuzione con la società gestrice dei parcheggi affinché vengano istallati i dispositivi che informano gli utenti delle ulteriori modalità di pagamento. Si tratta di un’iniziativa di buonsenso che va incontro a una necessità più volte manifestata dagli utenti – sottolinea Mancini – che spesso si trovano a dover rinunciare alla sosta poiché sprovvisti di monete e carte di credito per pagarne il corrispettivo. Ancora una volta la Lega porta all’attenzione delle istituzioni le necessità del territorio proponendo anche soluzioni di buonsenso – conclude – grazie all’Amministrazione Comunale per aver accolto questo atto impegnandosi ad attivare un servizio importante per i cittadini”.