Città di Castello: Luca Secondi presenta le liste a sostegno della sua candidatura a sindaco

“Da tanti concittadini abbiamo ricevuto una disponibilità a candidarsi non per semplice testimonianza, ma con la forte motivazione di dare il proprio contributo per governare Città di Castello in coerenza con la propria storia personale e le proprie idee politiche: questo ci ha permesso di comporre liste che rappresentano uno spaccato fedele dell’identità tifernate che emerge dalle professioni, dal tessuto economico, dal volontariato, dalla cultura, dallo sport, che rispecchiano la voglia dei giovani di essere protagonisti del rinnovamento della classe dirigente cittadina e riflettono l’aspettativa di guardare al futuro con sensibilità e competenze espressione di tutti i territori”.