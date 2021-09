Spoleto: depositata la lista della Lega a sostegno di Paolo Imbriani sindaco

È stata ufficialmente depositata in Comune la lista della Lega che sosterrà la candidatura a sindaco di Paolo Imbriani.

Ecco i ventiquattro nomi scelti dal carroccio: Andrea Antimiani, Andrea Antonelli, Candida Bartoli, Milena Bencivenni, Wolfgang Bernelli, Giuseppe Calabresi, Sergio Caporicci, Antonio Celucco, Francesca Costanzo, Romina Crispoldi, Paola Curti, Cristian Dell’Aira, Luca Filipponi, Donatella Lopez, Cesare Loretoni, Eliana Marchesini, Nicola Mastoro, Federica Moretti, Fabio Mosciatti, Filippo Piccioni, Stefano Proietti, Alessio Quinti, Massimo Scerna, Stefania Zerino.

“Consapevoli di aver scelto le persone giuste, in questa occasione, con la maggior parte di volti nuovi, ci impegneremo costantemente per voltare veramente pagina. Una squadra coesa e motivata, con donne e uomini per bene, che hanno scelto di scendere in campo per migliorare Spoleto, una città che merita tanto e che ha tante qualità e potenzialità inespresse. Sta a noi riuscire a tirarle fuori. Le idee ci sono, le persone anche”.