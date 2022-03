Città della Pieve, un nespolo in memoria delle vittime del Covid

“In memoria delle 21 vittime pievesi”. Lunedì 21 marzo presso il Giardino dei Frutti ritrovati

Un nespolo in memoria delle 21 vittime pievesi del Covid-19.

Questa l’iniziativa promossa dal Comune di Città della Pieve nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Un gesto che coinvolge anche “tutti noi – come si legge in una nota del Comune – che ne siamo stati indiscriminatamente colpiti, pagando ognuno un prezzo diverso: chi ha perso la vita; chi il lavoro, chi la serenità; chi la prospettiva del futuro; chi la libertà; chi la socializzazione e gli abbracci spensierati dei bambini; chi il conforto di avere una persona cara al proprio fianco nelle strutture sanitarie; chi la fiducia nella possibilità di un mondo migliore. In questi due anni tutti abbiamo perso. Qualcuno, qualcosa e anche un po’ noi stessi. Diciamoci la verità: quando all’inizio della pandemia rimbalzavamo la frase “dopo il Covid non saremo più gli stessi”, tra le risate, le canzoni dai balconi, le ricette della nonna e la forza di essere solo al primo lockdown, col senno di poi, a due anni di distanza, avevamo pienamente ragione. Oggi siamo diversi, siamo cambiati e iniziamo solamente adesso a rendercene veramente conto. Complice – come se non bastasse – anche la guerra tra Russia e Ucraina, che stiamo monitorando con grande preoccupazione, nella speranza di arrivare quanto prima all’auspicato disarmo e alla pace”.

“In tutto questo disastro – prosegue ancora la nota – una cosa però non è cambiata, noi vogliamo continuare, con la perseveranza che contraddistingue i Pievesi, a coltivare ottimismo, positività e seminare prospettive, per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli”.

Per tutto ciò lunedì 21 marzo 2022, alle ore 9:30, presso il Giardino dei Frutti riTROVAti” verrà piantato un nuovo albero, un nespolo comune (Nespilus germanica), scelto in quanto da sempre considerato un frutto “magico” e benaugurante, simbolo di prudenza, saggezza e pazienza, e verrà messo a dimora in occasione della Festa di Primavera organizzata dal Gruppo Ecologista “Il Riccio” con il Patrocinio del Comune di Città della Pieve ed in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci”.