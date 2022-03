Ospedale di Perugia, istituito per la prima volta l’ O.I.V.

Istituito l’organismo indipendente di valutazione

Tra i compiti principali c’è il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni

Si è insediato questa mattina l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) istituito per la prima volta all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Tra i principali compiti dell’O.I.V. c’è il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni.

L’Organismo riveste una funzione strategica in quanto supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica, inoltre, la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale.

A presiedere l’Organismo è stato nominato il professor Federico Lega, classe 1972, già ordinario di Management Sanitario all’ Università Statale di Milano e Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali all’Università Bocconi. Nel corso della sua lunga carriera ha maturato una significativa esperienza nel mondo della Sanità sia in ambito accademico che nella valutazione della performance in numerosi Nuclei di Valutazione, tra cui quello dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Nominati l’avvocato Agata Nasini e il dottor Luigi Tardioli quali componenti dell’O.I.V. In particolare, l’avvocato Nasini è stato già membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione per la pubblica amministrazione e ha maturato significative esperienze nella valutazione della performance organizzativa ed individuale. Il dottor Tardioli, con pregresse e importanti esperienze in campo sanitario, nel corso della carriera ha svolto servizio negli ambiti di attività di competenza dell’Organismo, nella gestione delle risorse umane e nella direzione operativa dei servizi amministrativi.

Con l’istituzione dell’O.I.V., La Direzione Strategica continua il percorso di riorganizzazione degli organismi esterni all’Azienda previsti dalla normativa e iniziata con l’Ufficio Procedimenti Disciplinari. La Direzione augura buon lavoro ai nuovi componenti.