Circolo Lavoratori Terni: al via “CLT LOVE U”

Un mese di eventi per celebrare San Valentino

Archiviato con successo il cartellone natalizio, il Circolo Lavoratori Terni è pronto ad accogliere “CLT LOVE U” per celebrare il Santo Patrono della città. Un San Valentino, quello promosso dal CLT con il sostegno di Arvedi AST, che prevede un ricco cartellone di eventi che da domenica 11 Febbraio a sabato 16 Marzo offrirà al pubblico momenti di svago e di cultura nella centralissima struttura di Via Muratori e non solo.

“Taglio del nastro” domenica 11 Febbraio con il recital Amore tra le righe le più belle lettere d’amore di grandi scrittrici e scrittori, con il contrappunto musicale di canzoni d’autore. Protagonisti Matteo Baronchelli, attore e Amedeo Monda, musiche. L’appuntamento è alle 17.30 alla Biblioteca CLT Arvedi AST.

L’evento è a pagamento, acquisto biglietti presso: New Sinfony, Terni, Ticketitalia in tutti i punti vendita e online.

Si prosegue martedi 13 febbraio con l’inedito recital Amore Sacro o amor Profano? Poesie e annunci sul giornale, serenate e canzonette, pagine d’autore e testi umoristici per raccontare il più nobile e antico dei sentimenti da tutti i punti di vista. Protagonisti Luciano Bertoli, attore e Roberto La Fauci alla chitarra.

L’appuntamento è alle ore 21.00 alla Biblioteca CLT Arvedi AST. L’evento è a pagamento, acquisto biglietti presso: New Sinfony, Terni e TicketItalia in tutti i punti vendita e on-line.

Sabato 24 febbraio alle ore 18.00 sarà la volta della presentazione del libro I grandi misteri della fisica spiegati dalla scienza di Matteo Benedetto e Lorenzo Pizzuti, edito da Espress Edizioni. Storie di scienza e di scienziati, di scoperte e di misteri ancora da svelare. Un viaggio nel mondo della fisica che saprà sorprendere il pubblico. L’appuntamento è alle ore 18.00 presso la Biblioteca CLT Arvedi AST.

Entrata libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

Domenica 25 febbraio alle ore 17.30 pomeriggio in musica con Rapsodia in blu concerto di pianoforte a quattro mani con le coinvolgenti musiche di Piazzolla e Gershwin a cura dei Maestri Franco Fabiani e Bruno Erminero. L’appuntamento è alle ore 17.30 e si terrà presso la Biblioteca CLT. Evento gratuito prenotazione su EventBrite CLT: https://www.eventbrite.it/e/807693572217?aff=oddtdtcreator

Nel mese di Marzo, gli eventi dedicati al Santo dell’Amore, prevedono sabato 9 il concerto OrganTribe, serata all’insegna del funk, blues e acid jazz. Ispirato alla tipica formazione dell’organstyle degli anni cinquanta, che vedeva l’assenza del basso (sostituito dalla pedaliera dell’organo), il trio, dal sound inconfondibile, suonerà musiche originali e cover con lo stile energico e coinvolgente che lo contraddistingue. Attesi sul palco, Bruno Erminero, organo Hammond; Giacomo Anselmi, alla chitarra elettrica e Giulio Proietti, alla batteria. L’appuntamento è alle ore 21.00 presso la Biblioteca CLT Arvedi AST. L’evento è a pagamento, i biglietti saranno prossimamente in vendita presso: New Sinfony, Terni e TicketItalia in tutti i punti vendita e on-line.

Il cartellone valentiniano di “CLT LOVE U” si concluderà sabato 16 marzo al Teatro Secci con la rappresentazione teatrale “La bicicletta”. Una narrazione che si rincorre tra Narni e Terni con le Acciaierie e la Grande Pressa a fare da sfondo. Lo spettacolo, per la regia di Marzia Giacinti, si muove tra la recitazione degli attori e le sublimi note di una fisarmonica, di una chitarra e di una voce. L’evento è a pagamento, i biglietti saranno prossimamente in vendita presso: New Sinfony, Terni e TicketItalia in tutti i punti vendita e on-line.

Al CLT un San Valentino anche all’insegna dello sport

E come è nel DNA del CLT, nel cartellone di eventi dedicati a San Valentino, non potevano mancare gli appuntamenti con lo sport:

Domenica 25 febbraio grande attesa per lo show di Tolito Aguirre il più talentuoso e spettacolare giocatore di Padel del mondo. Tifosi ed appassionati dalle 10 alle 18 sono attesi alla Padel Arena del CLT per ammirare i suoi colpi magici. L’ingresso è libero e gratuito.

Sempre domenica 25 febbraio, dalle 10 alle 18 presso la Padel Arena, si svolgerà Sottorete per Amore gara Triathlon di racchette, Tennis, Padel e Pickleball. I partecipanti avranno anche la possibilità di essere estratti per giocare con il campione Tolito Aguirre.

L’evento è a pagamento, per info inviare mail a eventi.clt@acciaiterni.it

Per tutti i partecipanti una dolce sorpresa.

Per il programma completo, il sito circololavoratoriterni.it, i canali social CLT oppure Eventi CLT 345 5989038.