“Chroma Festival”, in arrivo  Studio Murena, Post Nebbia e Generic Animal

Si arricchisce il cartellone ad un mese dalla tre giorni di musica a Bastia Umbra

Due straordinarie band rivelazione come Studio Murena e Post Nebbia, venerdì 10 giugno, e uno dei migliori cantautori della scena italiana come Generic Animal, sabato 11 giugno: sono i nuovi ospiti del sempre più ricco cartellone del Chroma Festival, la tre giorni di musica a Bastia Umbria con in programma anche i già annunciati Napoli Segreta (10 giugno), Ketama126 (11 giugno) e Joan Thiele (12 giugno).

Un cartellone sempre più di qualità per il Chroma Festival 2022 (Bastia Umbra, 10-12 giugno). Ad un mese ormai dal ritorno dell’atteso evento, nuovi ospiti si aggiungono alla tre giorni di musica ed attrazioni (tutto ad ingresso gratuito) sul palco allestito nell’Area verde di Borgo Primo Maggio a Bastia Umbra.

Venerdì 10 giugno (la serata del già annunciato dj set targato Napoli Segreta) ci saranno i Post Nebbia, band rivelazione della nuova scena italiana. L’evento di Bastia ospiterà per la prima volta in Umbria il gruppo padovano, devoto allo psych-rock e dalle incursioni stilistiche funky, in occasione dell’uscita nuovo attesissimo album “Entropia Padrepio”.

Ma non solo. Sempre il 10 giugno calcheranno il palco del Chroma Festival anche gli Studio Murena: una band che propone un vibrante crossover di jazz, rap e avanguardia. Acclamatissimi dalla critica per il loro loro primo album, Studio Murena si è già rivelato come uno dei progetti italiani più stupefacenti degli ultimi anni.

Sabato 11 giugno (ad aprire il concerto del rapper e producer romano Ketama126), arriva Generic Animal. Tra i migliori cantautori italiani della sua generazione, Luca Galizia sa arrivare dritto al cuore con le sue dolci melodie ed il suo stile trasandato. A Bastia saranno quindi protagoniste anche le melodie emo e le chitarre scomposte del giovane varesino, accompagnato dalla sua grande band.

Il giorno successivo, come già annunciato, per il Chroma Festival ci sarà anche la cantautrice italo-colombiana Joan Thiele (domenica 12 giugno). Per la tre giorni non mancheranno concerti di band umbre, dj set e performance artistiche con il cartellone completo che sarà annunciato a breve.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è ideato e organizzato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma, composta da oltre 30 giovani attivi costantemente tutto l’anno. Mission del Chroma Festival è quella di una progettazione culturale che ha come obiettivo il rilancio di pratiche aggregative basate sulla fruizione di performance artistiche, dando risposte concrete ad esigenze collettive e intergenerazionali.