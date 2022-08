Castiglione del Lago, chiuso locale per motivi di sicurezza

Per 20 giorni. Provvedimento disposto dal questore

Il questore di Perugia ha disposto la chiusura e la sospensione di un’attività commerciale di Castiglione del Lago per un periodo di 20 giorni, in seguito a numerosi disordini, verificatisi all’interno del locale e nelle sue adiacenze, che hanno visto coinvolti giovani e meno giovani in animate discussioni sfociate anche in atti di violenza.

In particolare – spiega la questura – si è potuto osservare nel tempo una frequenza di tali fenomeni, in modo da costituire una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini.

Il questore ha disposto l’immediata sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale chiusura dello stesso ai sensi dell’art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dall’inizio dell’anno, sono stati sette i provvedimenti di sospensione delle attività emanati dal questore di Perugia a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.