Castiglione del Lago: incontri a Palazzo Corgna sulle pari opportunità

Per la Giornata Internazionale della Donna l’Amministrazione comunale di Castiglione del Lago ha organizzato 4 appuntamenti da oggi e fino all’8 aprile

Una collaborazione fra Assessorato Pari Opportunità, Commissione consiliare Pari Opportunità, presieduta da Rosella Paradisi, e l’evento “Narrazioni”.

Oggi pomeriggio a “Narrazioni” l’infettivologa Vincenza Lorusso racconta la sua vita avventurosa dedicata alla cooperazione. Martedì 8 marzo “Le donne, la vita, la poesia e la pace”. Il 26 marzo “Parità, lavoro e nuove opportunità proposte dal PNRR. L’8 aprile presentazione del libro “Liberati della brava bambina”

Per “Narrazioni: storie, racconti, scritture” oggi pomeriggio a Palazzo della Corgna con inizio alle ore 17 l’infettivologa Vincenza Lorusso racconta la sua avventurosa vita dedicata ai più bisognosi presentando il suo primo libro dal titolo “Le radici nell’acqua”. La storia autobiografica di una donna che, dall’infanzia pugliese in una famiglia profondamente legata alla terra e alle tradizioni, spicca il volo con coraggio e risolutezza per realizzare il futuro che immaginava fin da bambina. Emozioni, soddisfazioni, amori, ma anche inevitabili cadute, fallimenti e sofferenze di una vita senza radici, il tutto impreziosito da un pizzico di ironia che rivela la tridimensionalità di una donna forte e fragile, sempre straordinariamente umana, indiscutibilmente unica.

Martedì 8 marzo sempre a Palazzo della Corgna alle 17:30 “Le donne, la vita, la poesia e la pace” un incontro organizzato dall’Assessorato Pari Opportunità e dalla Commissione consiliare Pari Opportunità: sottotitolo dell’appuntamento “Istruzioni per abitare poeticamente il mondo”. «Costruire e riflettere su un mondo diverso – spiega l’assessora alle Pari Opportunità Elisa Bruni – che non parta dalla competizione bensì dalla cooperazione. Una cooperazione che va costruita, mattone dopo mattone. Noi donne ci mettiamo in gioco per non essere spettatrici ma proattive, nella consapevolezza che le azioni quotidiane possono cambiare il mondo. Personalmente mi sono ispirata a una frase di Maria Montessori “tutti parlano di pace ma nessuno educa alla pace: si educa alla competizione e la competizione è l’inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrire solidarietà quel giorno si starà educando per la pace”».

Nell’invito a partecipare si ricorda di portare 3 colori. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e di Rosella Paradisi, presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità, interverranno la scrittrice Silvia Vecchini, autrice del libro “Le parole possono tutto” (Edizioni Il Castoro) e Irene Bianconi, arteterapeuta in formazione presso la scuola della “Cittadella di Assisi”. Le conclusioni saranno affidate a Simona Meloni consigliera regionale umbra e Elisa Bruni assessora alle Politiche Sociali, Scuola e Pari Opportunità di Castiglione del Lago. Modera Maria Grazia Virgilio di Libri Parlanti.

Il programma proseguirà sabato 26 marzo con un incontro dedicato “Parità, lavoro e nuove opportunità proposte dal PNRR” a cui parteciperà Mirella Damiani, docente di Economia Politica del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.

Infine venerdì 8 aprile Maura Gancitano e Andrea Colamedici presenteranno il loro libro “Liberati della brava bambina” (Ed. Harper Collins), otto storie per fiorire.