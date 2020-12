Cascia: al via lavori di rifacimento e nuova pavimentazione al sagrato della Basilica

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono stati consegnati i lavori per il rifacimento del viale del Santuario, compresa la pavimentazione antistante il sagrato della Basilica.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di poter eseguire i lavori nel periodo invernale in modo che all’inizio della prossima primavera la pavimentazione sia completata.

Il sindaco Mario De Carolis e l’assessore ai Lavori pubblici Gino Emili affermano che

“l’intervento in programma già dallo scorso anno, si è reso necessario per consentire in particolare ai pedoni di transitare in sicurezza visti i danni sommati nel tempo”.