Caparvi (Lega): “Coniugare tutela salute pubblica con necessità rilancio tessuto economico”

Così il segretario regionale della Lega in Umbria, Virginio Caparvi.

“Insieme al capogruppo Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli e alla vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, Paola Fioroni, abbiamo incontrato ieri una rappresentanza dei giostrai e degli operatori economici umbri che hanno palesato le esigenze di un settore che dà lavoro a centinaia di persone e che oggi versa in grave crisi a causa del covid-19. Dall’interlocuzione con la presidente Tesei è emersa la volontà primaria di salvaguardare la salute degli umbri, ma senza tralasciare le necessità del tessuto produttivo regionale. Chiudere tutto vorrebbe dire infliggere il colpo di grazia a interi settori e questo produrrebbe conseguenze negative in ottica di rilancio futuro. Si può intervenire con intelligenza, prevedendo restrizioni e regole precise in grado di garantire sicurezza sanitaria e lavoro. Il documento prodotto dalla giunta regionale risponde pienamente a questo connubio e ci permette di aiutare un comparto estremamente danneggiato dalle conseguenze della pandemia quale quello degli spettacoli itineranti e dei giostrai che potranno organizzare eventi in Umbria nel rispetto di tutte le normative di sicurezza previste per il contenimento del virus: non potranno accogliere più di 500 persone, così da assicurare il distanziamento opportuno per evitare il contagio; obbligo misurazione della temperatura all’ingresso e di registrazione nominativa dei partecipanti; obbligo di delimitazione e distinzione delle aree di accesso ed uscita, presidiate da steward. In Parlamento – conclude Caparvi – la Lega si è battuta per riconoscere dei contributi che vadano in aiuto dei giostrai e degli spettacoli itineranti, settore al quale Matteo Salvini ha più volte espresso vicinanza. Il nostro emendamento alla Camera è stato cassato dalla fiducia, l’ennesima, posta dal Governo, ma è questa una battaglia che porteremo avanti perché riteniamo giusto aiutare categorie duramente colpite dalla crisi”.