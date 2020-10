Edizioni speciali del Piedibus del Ben Essere per la Giornata del Camminare

Si avvicina la Giornata del Camminare. Domenica 11 ottobre torna in tutta Italia la manifestazione organizzata da FederTrek per diffondere la cultura del cammino, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, delle associazioni e delle amministrazioni locali.

In vista dell’evento, a Perugia sono tante le opportunità di cammino offerte dal Piedibus del Ben Essere, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

“Forte della convinzione che il camminare, in città, lungo percorsi storici e culturali, o lungo i sentieri, sia il modo migliore per rigenerarsi nel corpo e nello spirito – afferma Erminia Battista, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione USL Umbria 1 e Referente per la Rete Promozione Salute – anche il Piedibus del Ben Essere, in continuità con gli anni precedenti, ha accolto l’invito di FederTrek a partecipare alla XVIII edizione della Giornata nazionale del Camminare. In questa fase particolare, in cui la pandemia da Corona Virus ha messo a nudo la nostra vulnerabilità e ha reso più marcate le paure, i disagi, le solitudini e le fragilità, il cammino, attraverso il Piedibus del Ben Essere, che si connota come una strategia innovativa di approccio alla comunità, finalizzato a promuovere movimento, socialità, sostenibilità, sviluppando abilità (emotive, sociali … life skills), viene proposto come ‘strumento’ per contrastare gli effetti psicologici negativi del lockdown”.