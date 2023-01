“Immobilismo e mancanza di idee, la  presidente Proietti si assuma le sue responsabilità”

Così i consiglieri provinciali della Lega Perugia Roberta Ricci, Giovanni Dominici e Catia Degli Esposti.

“Abbiamo ascoltato attentamente il bilancio di fine anno della Proietti – spiegano gli esponenti leghisti – e siamo rammaricati da una serie di incongruenze che denotano incapacità di amministrare e mancanza di seria progettazione sugli aspetti fondamentali. La brevità dell’intervento della presidente è già di per sé un’attestazione dell’immobilismo della giunta provinciale a cui mancano idee e iniziative da sviluppare sul territorio. Non regge nemmeno la scusa sulle partite pendenti tra Provincia di Perugia e Regione Umbria poiché, da parte della governatrice Donatella Tesei, come da lei stessa dichiarato, è già stato avviato da tempo un percorso virtuoso relativo alla ricognizione delle partite pendenti ed è stata ribadita più volte la volontà di giungere ad un compromesso ragionevole su questioni pregresse ereditate dalle precedenti amministrazioni. Il muro messo dalla presidente Proietti di fronte alla volontà espressa dalla Regione di giungere a una soluzione, è l’ennesima riprova della strumentalizzazione politica in atto. Invitiamo la Proietti a mettere da parte le ambizioni personali e lavorare seriamente per il futuro del territorio ascoltando le opposizioni. È inaccettabile che ogni proposta da noi elaborata venga sistematicamente ignorata – concludono i consiglieri della Lega – Serve cambio di passo immediato e trasparenza nei rapporti con la Regione scevri da ogni condizionamento politico”.