Basket, stagione da incorniciare per la Valdiceppo in serie B

Salvezza conquistata ed accesso ai play-in per la promozione. L’assessore Pastorelli: “una splendida realtà della nostra città”

Ha preso il via domenica la seconda fase del campionato di serie B interregionale di basket maschile con l’avvio dei “play-in” gold.

A giocarsi un posto tra le grandi c’è anche la Sicoma Valdiceppo, protagonista di una fase “regolare” del campionato straordinaria. Partita con l’obiettivo di centrare una tranquilla salvezza, la compagine della presidentessa Gionangeli ha addirittura ottenuto la quarta posizione nel girone laziale mettendo in cascina 24 punti, frutto di 12 vittorie e 10 sconfitte, che le hanno consentito di chiudere alle spalle delle tre corazzate del raggruppamento, ossia Virtus Roma (40 punti), Supernova Fiumicino e Palestrina (32 a testa).

Nella seconda fase, ora, i ragazzi di Filippetti dovranno vedersela con le migliori formazioni del girone marchigiano (Matelica, Bramante Pesaro, Loreto Pesaro e Senigallia) con gare di andata e ritorno sperando di centrare una delle posizioni utili per continuare nel sogno promozione. L’impresa è durissima visto che i “lupi” si portano in dotazione nel secondo turno i punti conquistati nella stagione regolare con le prime della classe: zero nello specifico visto che contro Roma, Fiumicino e Palestrina non sono arrivate vittorie.

Poco male perché l’obiettivo stagionale è già conquistato e tanto basta per gioire.

Domenica esordio col brivido contro Matelica, che si è imposta al palaCestellini solamente dopo un tempo supplementare, col punteggio di 73-75, dopo che i ponteggiani hanno avuto tra le mani le triple della vittoria prima con Meschini e poi con Rimsa.

Rammarico per il risultato ma grande festa al Ponte per l’evento che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni, alla presenza tra gli altri del sindaco Andrea Romizi, dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli, dell’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia e del consigliere Paolo Befani.