La Tirreno-Adriatico arriva in Umbria

Modifiche alla viabilità in vari comuni umbri

Parte oggi da Lido di Camaiore la 59° edizione della Tirreno-Adriatico che mercoledì prossimo 6 marzo, arriverà a Gualdo Tadino in occasione della 3° tappa che prenderà il via da Volterra, in Toscana.

Mercoledì 6 marzo la città di Perugia sarà interessata dal transito della 3° tappa della corsa ciclistica internazionale “Tirreno – Adriatico”.

La carovana dei ciclisti entrerà nel territorio comunale a Mugnano intorno alle 13,45-14.30, percorrerà la strada Pievaiola fino a Castel del Piano, proseguirà lungo l’abitato di Castel del Piano fino a piazza Turati per poi procedere verso Pila, San Martino in colle, San Martino in campo e uscirà dal territorio del Comune di Perugia a Torgiano per poi rientrare a Pianello dal territorio di Assisi e proseguire lungo la SS 318 in direzione Valfabbrica.

Le seguenti strade, interessate dalla manifestazione, verranno chiuse al transito circa mezz’ora prima del passaggio della corsa per una durata di circa 45 minuti e comunque in base alle esigenze della competizione ciclistica:

-S.P 315 e poi strada regionale 220 Pievaiola (dall’innesto dalla frazione di Mugnano alla rotatoria nella zona di Castel del Piano);

-via Strozzacapponi nell’abitato di Castel del Piano;

-strada Castel del Piano-Pila;

-strada Pila-San Martino in Colle;

-S.S. 317 Marscianese fino all’innesto con Strada San Martino in Colle-San Martino in Campo;

-S.P. 318 strada San Martino in Colle-San Martino in Campo fino all’uscita dal Comune di Perugia in direzione Torgiano.

-S.S. 318 “di Valfabbrica” nell’abitato di Pianello fino al Comune di Valfabbrica.

Il tracciato, pertanto, interesserà i territori di Fontignano, Mugnano, Castel del Piano, Strozzacapponi, San Fortunato della Collina, Pila, San Martino in Colle, San Martino in Campo, Pianello e Ripa. Poiché è prevista l’interdizione totale al traffico in alcuni orari delle strade interessate dal passaggio della corsa, per garantire l’ordine pubblico, il corretto svolgimento della manifestazione e prevenire inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità con ordinanza sindacale n. 299 del 4 marzo è stata disposta la chiusura anticipata delle lezioni in alcune scuole.

In particolare l’uscita sarà alle 12 per gli alunni delle scuole primarie di Montebello – plesso di San Fortunato della Collina, San Martino in Campo, San Martino in Colle, Castel del Piano, Mugnano, Pila, Pianello.

Uscita prevista invece alle 12.30 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Ripa, San Martino in Campo, San Martino in Colle, Castel del Piano, via Chiusi, Fontignano.

Il trasporto scolastico sarà garantito per tutti coloro che normalmente ne usufruiscono.

Nessuna modifica all’orario delle lezioni per le classi di scuola primaria di Pianello.

A Gualdo Tadino, tante saranno le modifiche alla viabilità per l’occasione, contenute nell’ordinanza firmata dal sindaco Presciutti e riassunte:

VIALE MANCINI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 15.00 del 5 marzo 2024 alle ore 6.00 del 6 marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del 6 marzo.

VIA ROMA – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024,

LARGO ASS. VOLONTARI DEL SANGUE (Giardini Pubblici) – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 16.00 del 5 marzo 2024 alle ore 21.00 del 6 marzo. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 20.00 del 5 marzo alle ore 21.00 del 6 marzo.

VIA V LUGLIO – Divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 05.00 alle ore 21.00 del 6 marzo.

VIA G. MATTEOTTI – Divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 18.00 del 5 marzo alle ore 21.00 del 6 marzo.

PIAZZALE FEDERICO II – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 5 alle ore 20.00 del 6 marzo.

VIA F. STORELLI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 20.00 del 06/03/2024

PARCHEGGIO SCUOLA MEDIA VIA LUCANTONI – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.30 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024;

PARCHEGGIO VIA S. MARZIO AREA EASP – divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024;

Dalle 13.30 alle 17.30 del 6 marzo p.v. viabilità interrotta nelle seguenti vie:

SP245 da Osteria Cerasa fino a Cerqueto.

SS444 da Cerqueto fino all’innesto sulla SR Flaminia (Rotatoria Granaio).

SR Flaminia da Rotatoria Granaio fino all’intersezione con Via Roma.

Via Roma, via Mancini, via Storelli, via V luglio, Zona Giardini, Via Matteotti, via Lucantoni, Piazzale Federico II.

Verrà inoltre istituito un doppio senso di marcia in via Otello Sordi dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024 per garantire l’accesso al Distretto Sanitario.

A Bastia Umbra, invece, il percorso di gara che coinvolgerà il Comune è previsto tra le 14.30 e le 15.00. Per tale ragione è stata emanata l’ordinanza N. 26 che predispone l’uscita antimeridiana anticipata alle ore 12.30 delle scuole di ogni ordine e grado, così da permettere il rientro delle alunne e degli alunni presso le proprie abitazioni.

Rimane invariato invece l’orario di uscita pomeridiano delle classi scolastiche in quelle scuole dove le alunne e gli alunni si fermano normalmente oltre l’orario antimeridiano.

In occasione della manifestazione inoltre, il Comune di Bastia Umbra con ordinanza N. 24 del 28-02-2024, comunica che sarà istituito in via Cipresso, via Santa Lucia, via Monte Vettore, via San Bartolo e via Enrico Mattei, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli e comunque fino al transito del veicolo “fine corsa” . La sospensione temporanea della circolazione veicolare sarà istituita per il tempo necessario al passaggio degli atleti e dei veicoli al seguito.