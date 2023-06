Autovelox sulla Pian D’Assino a Gubbio, la Lega ha incontrato il Prefetto

“Un incontro positivo quello con il Prefetto di Perugia, dal quale è emersa la possibilità concreta di procedere in tempi brevi all’installazione di un autovelox lungo la Pian d’Assino. Uno strumento utile a scongiurare il pericolo di incidenti, come se ne sono verificati già troppi lungo il tratto stradale in questione. Ora la palla passa all’Amministrazione comunale di Gubbio”.

Il consigliere comunale della Lega Gubbio Michele Carini e il consigliere regionale Lega Umbria Manuela Puletti hanno incontrato il Prefetto di Perugia Dott. Armando Gradone per un aggiornamento sulla possibilità di installare un dispositivo per il controllo della velocità lungo la Pian d’Assino come richiesto a più riprese dalla Lega. “Abbiamo avuto la conferma – spiegano Carini e Puletti – di un percorso già avviato nell’ambito di un tavolo di confronto al quale ha partecipato anche Anas e intrapreso grazie alle sollecitazioni della Lega locale e regionale. Ora spetta all’Amministrazione comunale di Gubbio fare la sua parte e prevedere una variazione di bilancio per garantire la messa a sistema di un autovelox nel tratto di maggior pericolo dell’arteria stradale. Come Lega pensiamo che la sicurezza dei cittadini debba essere sempre al primo posto. Purtroppo lungo la Pian d’Assino si sono verificati e continuano a verificarsi molti incidenti, alcuni di questi mortali o con conseguenze gravi per gli automobilisti. È una situazione alla quale dobbiamo mettere un freno e pensiamo che l’installazione di un autovelox possa rappresentare un deterrente per chi percorre quel tratto di strada ad estrema velocità compromettendo la propria sicurezza e quella degli altri. Auspichiamo – conclude Carini – che il sindaco Stirati e l’amministrazione comunale facciano quanto prima la loro parte in questa annosa vicenda”.