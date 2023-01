Autovelox a Città di Castello, Mancini (Lega): “La Giunta mantenga l’impegno”

“A giugno 2022 l’Aula Consiliare di Città di Castello ha votato a favore della mia mozione che impegnava la Giunta istallare un rilevatore di velocità nel tratto della SR221 che attraversa la frazione di Lerchi – ricorda il Capogruppo della Lega tifernate Valerio Mancini – ad oggi risulta che nel territorio comunale tifernate sono stati installati tre nuovi box che conterranno le attrezzature per il controllo della velocità tra Riosecco, Cerbara e Titta, ma ancora niente a Lerchi.

Il tratto in questione è un rettilineo, che per conformazione induce a tenere una velocità nettamente superiore ai limiti – prosegue Mancini – ad oggi è presente un solo rilevatore di velocità, sito all’altezza della strettoia adiacente l’ufficio postale, che però risulta essere da sempre inattivo, ma che, anche se in funzione, non sarebbe idoneo a rilevare la velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia poiché posizionato a ridosso di un muro.

Al momento dell’approvazione del mio atto lo stesso Sindaco Luca Secondi si era dichiarato favorevole e aveva reso noto di aver messo a bilancio le spese relative all’acquisto di un autovelox, che sono stati sì istallati, ma non nel tratto in cui ne avevo manifestato necessità e che risulta essere uno dei più trafficati della città sia dai pendolari da e verso Arezzo sia dai mezzi pesanti. Bene che l’amministrazione comunale abbia intensificato la presenza di autovelox nelle strade tifernati – conclude Mancini – ma provveda quanto prima a mantenere l’impegno preso in Aula istallandone uno anche nel tratto della SR221 che attraversa la frazione di Lerchi”.