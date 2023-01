Assisi: inizia la consegna annuale dei kit di sacchi per la raccolta differenziata

A partire da lunedì prossimo, 6 febbraio



La consegna dei kit di sacchi per l’anno 2023 verrà effettuata presso la stazione ecologica comunale, negli orari di apertura, e il calendario è stato stilato per frazioni.

Sarà il gestore operativo Ece (EcoCave) a provvedere alla consegna consegna dei kit di sacchi (blu, giallo e grigio) a tutti gli utenti regolarmente iscritti ai tributi comunali residenti in zone servite dalla raccolta differenziata effettuata in modalità porta a porta.

La dotazione consegnata sarà sufficiente per un intero anno.

Le utenze domestiche residenti nelle diverse frazioni dovranno recarsi presso la stazione ecologica comunale di Ponte Rosso per ritirare i sacchi solo nell’arco temporale indicato per la specifica località.

I sacchi colorati sono per i contenitori per la raccolta porta a porta delle utenze domestiche delle Zone 1, 2, 3 e 4 non dotate di cassonetti o mastelli; quindi i sacchi verranno consegnati solo alle utenze domestiche servite dal porta a porta non dotate di contenitori.

Per le nuove utenze, dopo aver effettuato l’Iscrizione all’ufficio comunale tributi, occorre registrare la propria richiesta al tasto 5 dei numero verde 800 010 683 oppure inviare una mail a ecocentro.assisi@gmail.com avente ad oggetto richiesta sacchi porta a porta, nome e indirizzo.