Arriva la befana dei vigili del fuoco

Il 6 gennaio scenderà dalla torre campanaria in centro a Perugia

Il comando dei vigili del fuoco di Perugia, in collaborazione con il Comune di Perugia, organizza la festa dell’Epifania in centro città nel pomeriggio del 6 gennaio, che vedrà impegnato il personale nella discesa della befana dalla torre campanaria di Palazzo dei Priori fino a piazza IV Novembre intorno alle ore 17.30.

Prima dell’evento, intrattenimento con l’Associazione Teatrale Il Carro.

Dalle ore 18.00 avrà invece inizio la distribuzione di calze gratuite offerte da Nestlé-Perugina presso i giardini Carducci.

L’evento si svolge in collaborazione con Nestlé-Perugina, Circolo dipendenti Perugina, Associazione nazionale del Cnvvf, Associazione Teatrale Il carro, Associazione Gianluca Pennetti Pennella.

Nei giorni 5 e 6 gennaio sono previste altre manifestazioni analoghe a cura del personale dei vigili del fuoco: il 5 gennaio – Gualdo Tadino, presso il distaccamento dei vigili di Gaifana, alle ore 17.00 circa; – Castiglion del Lago, in piazza Dante Alighieri, alle ore 17.00 circa.

Il 6 gennaio – Spoleto, piazza Garibaldi, alle ore 17.00 circa; – Città di Castello, piazza Gabriotti, alle ore 17.00 circa; – Gubbio piazza, San Giovanni, alle ore 17.00 circa; – Gualdo Tadino, piazza Martiri della Libertà, alle ore 17.00 circa; – Todi, piazza del Popolo, anche in questo caso intorno alle ore 17.00.

Anche in caso di pioggia verrà comunque garantita la distribuzione delle calze dalle 10.00 alle 12.00 nella giornata di domenica 7 gennaio, ai giardini Carducci.