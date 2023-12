Semi rimorchio esce di strada, recuperato

Perso parte del carico

È stato recuperato, in località Costacciaro, un semi rimorchio uscito fuoristrada con perdita parziale del carico. Fortunatamente, l’autista è uscito illeso. Trasportava blocchi di cemento, e a recuperarlo è stata la squadra Vigili del fuoco di Gubbio. Il mezzo, poi, è stato portato in sicurezza in una piazzola nei pressi del comune di Sigillo. La strada per il momento ancora è chiusa per ripulire la carreggiata da parte degli operatori ANAS. Sul posto anche i Carabinieri di Gubbio.