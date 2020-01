Anche il Prosciutto di Norcia a FICO Eataly World per “Prosciutto prosciutto”. Il weekend dedicato al principe della norcineria italiana

Il 18 e 19 gennaio regnerà a FICO Eataly World “Prosciutto prosciutto”, la rassegna con i prosciutti crudi top in Italia, degustazioni e incontri dedicati alla migliore produzione nazionale. Per assaporare e conoscere da vicino questo magnifico salume, FICO proporrà specialità artigianali uniche, degustazioni verticali ed appuntamenti come la “Norcino Experience” alla prosciutteria Ruliano, per cimentarsi nella salatura del prosciutto secondo il “metodo Parma” e degustare prosciutti di diversa origine, lavorazione e stagionatura; la “San Daniele Experience” al Chiosco San Daniele, dove il Consorzio propone un percorso di degustazione multisensoriale, dedicato alla conoscenza del Prosciutto di San Daniele attraverso la vista, il tatto, l’olfatto e il gusto; le degustazioni verticali di prosciutti di suino nero da Madeo, e quelle di prosciutto di Norcia da Renzini. I ristoranti e i luoghi di ristoro di FICO proporranno anche piatti e cene che esaltano questo ingrediente.