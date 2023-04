Al via il progetto di riqualificazione del “pedo park” (ex parco del Riccio) a San Sisto

Grazie all’iniziativa dell’associazione “Alessandro Pedetti”

Un’altra area verde della città di Perugia sta per essere interessata da un significativo intervento di valorizzazione e riqualificazione. Si tratta del “Pedo Park”, ex parco del Riccio, che si estende per una superficie complessiva di oltre 8mila metri quadri tra via Albinoni e via Pergolesi, nel quartiere di San Sisto.

L’area, nell’ambito del progetto voluto dall’Amministrazione comunale “Futuro nel verde”, è gestita dall’associazione Alessandro Pedetti Aps che ha proposto, a proprie spese, un intervento volto al miglioramento, alla manutenzione straordinaria e alla gestione del parco. Il progetto predisposto dall’associazione ed accolto dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente, Otello Numerini, prevede tre linee di intervento.

Un primo stralcio riguarderà la realizzazione di una nuova area ludica, tramite installazione di sette nuovi giochi, in grado di stimolare le capacità motorie, l’interazione sociale, cognitiva e creativa con utilizzo di materiali ecocompatibili resistenti ed inclusivi ed il miglioramento dei percorsi pedonali esistenti. Le ulteriori due azioni riguarderanno il potenziamento dell’illuminazione, con l’installazione di 11 nuovi corpi illuminanti, e la realizzazione di un impianto di irrigazione esteso per tutta la superficie dedicata a verde, circa 4800 mq totali. L’impianto sarà suddiviso in 12 settori indipendenti e sarà dotato di 91 irrigatori dinamici, a scomparsa, in grado di fornire un’uniforme copertura sulle superfici da irrigare e un adeguato supporto idrico al rigoglioso tappeto erboso del parco.

In vista dell’intervento si è svolto nella giornata dell’11 aprile un incontro presso il parco cui hanno partecipato il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Otello Numerini, il consigliere comunale Nicola Volpi, Enea Pedetti ed altri rappresentanti dell’associazione Alessandro Pedetti.

“Ringraziamo – spiegano il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Otello Numerini – l’associazione Alessandro Pedetti con cui è attiva da tempo una proficua collaborazione nell’ambito del progetto Futuro nel verde. Il progetto dell’associazione ci consentirà di valorizzare e migliorare un’area verde collocata al centro di uno dei quartieri più popolosi della città, ossia San Sisto. Si tratta di un parco molto frequentato che, grazie all’intervento proposto, verrà reso più sicuro e fruibile per tutti i cittadini con particolare attenzione per gli anziani, i bambini ed i diversamente abili”.