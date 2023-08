A Villa Pitignano nuovo appuntamento con le specialità della Sagra del baccalà

In menù tanti piatti a base di baccalà e prodotti tipici umbri. Ogni sera appuntamenti danzanti – Da venerdì 25 agosto a domenica 3 settembre e in concomitanza il VP Dance Festival

Nella frazione perugina di Villa Pitignano, decine di volontari di tutte le età si stanno preparando per la nuova edizione della Sagra del baccalà e dei prodotti tipici che prenderà il via venerdì 25 agosto e terminerà domenica 3 settembre. Organizzata dalla Proloco, la festa ruota, ovviamente, intorno alle specialità culinarie in menù, ma ovviamente non mancheranno intrattenimenti e giochi popolari ogni sera. Per quanto riguarda gli stand gastronomici, il piatto forte sarà il baccalà cucinato in vari modi: fritto, gratinato, in agrodolce, alla perugina o negli antipasti. Ad affiancarlo, tanti piatti della tradizione locale e umbra, dai primi piatti alla grigliata di carne.

Tra gli eventi collaterali sono previste serate danzanti con le orchestre Atmosfera Blu (25 agosto), Matteo Tassi (26 agosto), Tony Gullo (27 agosto), Luca e Vanessa (28 agosto), Yuri Morolli (29 agosto), Balla Onda (30 agosto), Castellina Pasi (31 agosto), Orient Express (1 settembre), Marco Cimarelli (2 settembre) e Musica Solare (3 settembre).

Nell’ambito del VP Dance Festival, che si svolgerà in concomitanza della sagra nell’area verde di Villa Pitignano, il programma musicale prevede Bounce Party (25 agosto), dinner show White Sensation (26 agosto), Meraviglioso (27 agosto), East High 2000s (28 agosto), Solita (29 agosto), Safari (30 agosto), Rumble (31 agosto), Morado (1 settembre), Shimmerland (2 settembre) e Mr. Mara and Friends (3 settembre). Serate quindi rivolte ai giovani in primo luogo, ma più in generale a tutti gli amanti della musica dance e house.