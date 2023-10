Ciclocross, a Petrignano di Assisi di scena la grande accoppiata Adriatico Cross Tour – Petrignano Cross

Giunge al momento clou il Petrignano Cross-Trofeo Today International che darà alla luce la tredicesima edizione nell’intera giornata dell’8 ottobre.

L’organizzazione è affidata all’esperienza e alla passione che hanno sempre dimostrato di possedere da alcuni anni a questa parte i dirigenti dell’Unione Ciclistica Petrignano, oltre a sposare per il quarto anno di fila il progetto dell’Adriatico Cross Tour.

I partecipanti attesi nel borgo alle porte di Assisi sono circa 190 (provenienti da Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e ovviamente Umbria) e sono pronti a misurarsi su un percorso asciutto per via del caldo fuori stagione ma al tempo stesso scorrevole all’interno del Parco dell’Hotel La Torretta sulle sponde del fiume Chiascio (rispetto a un anno fa quando pioggia, freddo e fango dominarono la scena) ma le emozioni sono ugualmente assicurate.

Il cronoprogramma giornaliero prevede la prima partenza dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 9:30), il secondo start per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 10:20). Dopo un piccolo break per consentire le premiazioni delle prime due batterie tra le 11:40 e le 12:00, il programma riprende con la terza partenza per allievi ed esordienti (30 minuti, il via alle 12:10) con un’appendice dedicata ai G6 (20 minuti) in gara alle 12:20.