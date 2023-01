A Deruta nasce lo Sportello informativo Territoriale per la finanza agevolata

Il Sindaco Toniaccini: “Un valido supporto per le imprese, gli studenti, i cittadini per essere informati e cogliere nuove occasioni di crescita. Deruta sempre più pronta a recepire le opportunità provenienti dall’Europa”

Nasce a Deruta, lo Sportello informativo Territoriale (S.I.T.), inaugurato questa mattina dal Sindaco, Michele Toniaccini, insieme ai membri della giunta, ai consiglieri comunali e ai professionisti della società Mind che gestirà lo sportello.

Il servizio, gratuito, di consulenza individuale sarà attivo, previo appuntamento, la prima settimana del mese, il lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e, la terza settimana del mese, il mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00, presso la sede comunale di Piazza Benincasa.

Lo Sportello è un punto di informazione e orientamento, oltre che uno strumento per facilitare e promuovere la condivisione e l’integrazione degli attori locali che contribuiscono allo sviluppo locale favorendo di fatto la creazione e il potenziamento delle Reti Territoriali di Comunità.

“Con questo Sportello – afferma il sindaco Toniaccini – intendiamo rafforzare il nostro tessuto economico, produttivo, ma anche sociale e culturale, offrire una nuova opportunità di crescita, attraverso la promozione delle diverse forme di finanziamento pubblico (europee, nazionali, regionali) alle imprese, alle associazioni, agli istituti scolastici, ai giovani e cittadini e, contemporaneamente, dare nuovi e innovativi strumenti per garantire maggiore innovazione al nostro territorio e conoscenze diffuse. Vogliamo essere sempre più preparati a recepire quanto di meglio offre l’Unione Europea. È un’operazione di grande livello che, mi auguro, possa essere colta da tutti nella sua pienezza”.

A illustrare gli obiettivi dello Sportello sono stati i professionisti della Mind, Irene Falocco e Diego Pieroni:

“Lo sportello è aperto a tutti i cittadini che vogliono conoscere e approfondire le opportunità di sviluppo e finanziamento offerte dall’Europa. Oltre a informare, orientare e supportare i cittadini a partecipare a programmi e bandi, lo sportello offre una serie di attività per lo sviluppo del territorio, dalla formazione alla co-progettazione, passando attraverso la costruzione o il rafforzamento di partenariati. Il servizio, in particolare, si rivolge all’associazionismo locale, alle imprese, agli Istituti scolastici, ai potenziali investitori esterni, ma è anche uno strumento utile a tanti giovani che hanno un’idea di nuova impresa”.

Accedendo allo Sportello si può usufruire di una consulenza professionale personalizzata gratuita, si possono ricevere informazioni e aggiornamenti continui sulle opportunità offerte dai fondi pubblici (locali, regionali, nazionali, comunitari) anche mediante newsletter informativa periodica sulle opportunità di finanziamento; è possibile elaborare uno studio di pre-fattibilità sulla propria idea progettuale, ottenendo una valutazione del livello di finanziabilità; ma anche ricevere consigli e suggerimenti per tutti coloro che intendono cimentarsi nella progettazione finanziata e trovare assistenza per la creazione di partenariati e reti intersettoriali e interdisciplinari; ricevere un supporto consulenziale o indicazioni puntuali per affrontare le criticità che contraddistinguono la gestione di un progetto finanziato e/o per l’espletamento di pratiche burocratiche connesse. Lo Sportello vuole anche diventare uno spazio di cittadinanza attiva dove condividere ed elaborare nuove idee di sviluppo territoriale, acquisire informazioni e competenze e proporre nuove soluzioni di programmazione, gestione ed organizzazione del servizio di sportello stesso e non solo.