A Città della Domenica ‘in costume’ per ‘Sunday City Cosplay Fest’

Contest e parata di personaggi anime, manga, film, serie tv e videogiochi – Domenica 10 settembre prima edizione: presenti le più importanti associazioni di modellismo, gaming, giochi da tavolo e di ruolo, oltre a costumisti, ballerine di k-pop, disegnatori e fumettisti del territorio. I cosplayer entrano gratis

Ultimo schiuma party della stagione a Città della Domenica sabato 9 settembre e poi dai costumi ‘estivi’ si passerà a indossare i panni di eroi ed eroine, personaggi di fumetti, film e videogiochi per la prima edizione del Sunday City Cosplay Fest, organizzata al parco divertimenti perugino domenica 10 settembre. Un grande evento che vedrà coinvolte le più importanti associazioni di modellismo, gaming, giochi da tavolo e di ruolo, oltre a costumisti, ballerine di k-pop, disegnatori e fumettisti del territorio per una giornata unica in una cornice naturale ricca di ispirazione fantasy. L’obiettivo è divertirsi e diffondere la cultura del gioco attivo. L’ingresso è gratuito per i cosplayer di ogni tipo ispirati ad anime, manga, serie tv, film e videogiochi che indossino un costume completo, coerente e coordinato. Non è, quindi, sufficiente indossare semplici accessori o collage di elementi (regolamento completo sul sito di Città della Domenica (www.cittadelladomenica.it/wp-content/uploads/2023/08/Regolamento.pdf).

Tante le attività e i laboratori a cui si può partecipare: ‘Basi della spada laser’, a cura dello Star Wars Club, ‘Il viaggio dell’Eroe’ di Nel Grimorio, ‘Giochi di una volta’, Fotografa professionista per photo shooting con Annalisa Tannino e poi ancora giochi da tavolo, giochi di ruolo e fumetti, trucco, sartoria, armature, retrò gaming ed illustratori e workshop di K-Pop, ovvero lezioni di brevi ritornelli di pop coreano con coreografie. Non mancheranno i contest come il concorso ‘Caccia al Cosplay’, nel quale occorre esplorare il parco cercando di catturare con uno scatto fotografico il maggior numero di personaggi in costume per poi condividere tutto in un unico post su Facebook o Instagram, utilizzando l’hashtag #CacciaalCosplay e taggando la pagina Città della Domenica. Tra coloro che avranno catturato il maggior numero di cosplay verrà estratto a sorte il vincitore che riceverà un buono Star Shop. C’è poi il contest ‘Guardiani del Parco’: si tratta di andare alla ricerca delle location che meglio rappresentano Città della Domenica, scattare una foto o registrare un video della durata massima di 60 secondi e interpretare un autentico Guardiano del Parco. Anche per questo contest basterà condividere le foto o il video su Facebook o Instagram utilizzando l’hashtag #GuardianoDelParco e taggando Città della Domenica. L’organizzazione, secondo il proprio insindacabile giudizio, selezionerà una foto e un video vincitori che riceveranno un premio da utilizzare on line su Star Shop. Infine, il concorso dei concorsi, ‘Cosplay Contest’, che avrà inizio alle 16.30, cui seguirà la premiazione alle 18.30. In palio premi per il ‘Miglior costume assoluto’, ‘Miglior costume Junior’, ‘Miglior gruppo’, ‘Miglior costume di sartoria’ e ‘Miglior accessorio’ (per iscrivervi al contest: https://www.cittadelladomenica.it/sunday-city-cosplay-fest/; per i minorenni occorre compilare il file di iscrizione cartaceo e consegnarlo all’ingresso o inviarlo a info@cittadelladomenica.it. I visitatori del parco avranno modo di ammirare la grande parata che precede questo concorso grazie a ‘Un vagone di cosplay’. Alle 15.30, infatti, dalla stazione centrale partirà il Trenino storico di Città della Domenica che trasporterà i cosplay verso l’Area Far West. Da qui, a piedi, torneranno verso la Stazione centrale dove avrà inizio il contest. Da segnalare, inoltre, che sabato 9 e domenica 10 settembre sarà possibile ammirare anche la Mostra di modellismo con riproduzioni particolari di automobili di ‘famose’ del Cinema, Gundam, Barbie, trenini, navi e costruzioni Lego. La festa proseguirà fino a tarda sera con una cena a tema, alle 20, l’intrattenimento musicale con le cartoon cover della band Memory box e il karaoke, senza dimenticare lo spettacolo di combattimento con spade laser di Star Wars.