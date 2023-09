Perugia: riapre a senso unico di marcia il Viale San Domenico-Via Ripa di Meana

Da domenica 10 settembre



Da domenica 10 settembre riapre al traffico, a senso unico di marcia, viale San Domenico- via Ripa di Meana, tratto finora interessato dalla chiusura per i lavori di messa in sicurezza e di bonifica contro il rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita.

Fino al 31 ottobre, l’ordinanza n. 1572 del 5 settembre prevede il senso unico di marcia (con direzione da via San Girolamo a via XIV Settembre), nonché direzione obbligatoria sinistra/destra in tutte le traverse laterali che si immettono su viale San Domenico secondo il predetto senso di marcia.