Il Calvino di Città della Pieve alla finale nazionale dei Campionati di Italiano

Un altro grande risultato per l’Istituto “Italo Calvino” di Città della Pieve, da anni ai primi posti della classifica delle migliori scuole umbre sulla base dei dati Eduscopio della Fondazione Agnelli.

Chiara Marchetti, iscritta alla quinta, sezione S2, del liceo scientifico, si è classificata al primo posto nelle gare regionali dei Campionati di Italiano, categoria Senior, e parteciperà alla finale nazionale che si terrà a Salerno il prossimo 21 aprile.

La competizione dedicata alla lingua italiana, inserita nel Programma annuale “Valorizzazione delle Eccellenze” del Ministero dell’istruzione e del merito pone, tra gli obiettivi, sollecitare nei giovani l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua e promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano.

Chiara Marchetti, residente a Sarteano, in provincia di Siena, ama viaggiare e gioca nella squadra locale di pallavolo. Ha già partecipato alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica, sia individuali che a squadre, ottenendo nel corso degli ultimi tre anni ottimi risultati.

Il Dirigente Scolastico Enrico Millotti e tutta la comunità scolastica di concerto al Sindaco Fausto Risini e all’Amministrazione Comunale esprimono grande soddisfazione e augurano alla studentessa traguardi ancora più importanti.