per l’ottocentenario dalla morte di San Francesco di Assisi, Gran Tour Perugia propone per tutto il 2026 un ciclo di visite guidate dedicate alla figura del Poverello

Una visita guidata alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli in occasione delle celebrazioni per l’Ottocentenario dalla morte di San Francesco di Assisi (prima del nuovo ciclo di appuntamenti dedicati al Poverello in questo 2026) e il Museo paleontologico di Pietrafitta per il fine settimana in arrivo, da passare in compagnia di Gran Tour Perugia.

Sabato 28 febbraio alle 15.30 si inizia con “800 Francesco: La Porziuncola”, visita guidata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli che conduce nel cuore delle origini francescane, tra architettura monumentale e spazi di profonda intimità spirituale. Si potranno ammirare la Porziuncola, luogo fondativo dell’Ordine, la Cappella del Transito, dove San Francesco concluse la sua vita terrena, e gli ambienti legati alla prima comunità francescana. Un percorso che intreccia storia dell’arte, memoria e spiritualità, per leggere questi luoghi come testimonianze vive di un’eredità culturale universale.

Costo della visita guidata euro 12 a persona + 2 euro per gli auricolari, gratuita fino a 12 anni

Domenica primo marzo alle 16 si va al Museo paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta, il “Jurassic Park” dell’Umbria, uno dei luoghi più significativi a livello regionale, sia per l’abbondanza dei fossili rinvenuti, sia per il loro valore scientifico, riconosciuto a livello internazionale. Protagonista della collezione è senz’altro il mammuth, riferito alla specie Mammuthus meridionalis, che trova a Pietrafitta il sito più importante a livello europeo in termini di soggetti documentati nonché di dimensioni degli stessi. Tra i perissodattili, spettacolari sono gli scheletri del rinoceronte Stephanorhinus etruscus. Ricchissima la collezione di artiodattili, con almeno due specie di cervi e con una delle testimonianze più antiche d’Europa per il gruppo dei bisonti, recentemente studiata dai paleontologi dell’Università degli Studi di Perugia.

Costo della visita guidata euro 12, gratuita fino a 12 anni

TOUR GUIDATI ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI FRANCESCANI

In occasione delle celebrazioni per l’ottocentenario dalla morte di San Francesco di Assisi, Gran Tour Perugia propone per tutto il 2026 un ciclo di visite guidate dedicate alla figura del Poverello. Un percorso che si snoderà non solo ad Assisi, ma anche in altri luoghi simbolo dell’Umbria, per ripercorrere la vita e il messaggio di Francesco nei contesti in cui ha vissuto, predicato e lasciato un’impronta profonda, indagando la figura dell’Alter Christus attraverso i luoghi e la storia. Il prossimo fine settimana prenderà il via il primo appuntamento nella città serafica.

I prossimi appuntamenti: 14 marzo alle 16 Assisi – Esposizione del Santo e Via di Francesco, 18 aprile alle 15 Cortona – Le celle francescane, 16 maggio alle 15 Eremo delle Carceri, 13 giugno alle 16 San Damiano, luglio (data in definizione) Perugia – percorso francescano in città, 8 agosto alle 19 Basilica di Santa Chiara, 26 settembre alle 15 Gubbio, 17 ottobre (intera giornata) Santuario della Verna, 5 dicembre (intera giornata) Greccio. Programma in aggiornamento, prenotazioni online disponibili dal sito.

