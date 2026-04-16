‘L’Umbria in tavola’: Birra Flea celebra il Made in Italy valorizzando le eccellenze del territorio

L’appuntamento sabato 18 aprile dalle 18 al Birrificio Flea di Gualdo Tadino

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, Birra Flea promuove ‘L’Umbria in tavola’, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche umbre, espressione autentica della qualità, della tradizione e del saper fare italiano.

L’appuntamento è in programma per sabato 18 aprile, a partire dalle 18, al Birrificio Flea a Gualdo Tadino. L’evento si propone come un percorso esperienziale che mette al centro il territorio, attraverso una selezione di prodotti tipici umbri accompagnati dalle birre artigianali Birra Flea, in un dialogo armonico tra sapori, materie prime e identità locale.

Birra Flea, realtà imprenditoriale di riferimento nel panorama brassicolo nazionale e associata al Comitato Leonardo, rappresenta un esempio virtuoso di promozione del Made in Italy, capace di coniugare tradizione, innovazione e attenzione alla filiera produttiva.

A sottolineare il valore di questo percorso è Matteo Minelli, Ceo e fondatore di Birra Flea.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere parte del Comitato Leonardo – ha dichiarato Minelli –, punto di riferimento per la valorizzazione dell’eccellenza italiana nel mondo. Il percorso intrapreso in questi anni nasce da una visione chiara e da un forte legame con il territorio. Guardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli delle opportunità ancora da cogliere”.

‘L’Umbria in tavola’ nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica, in cui ogni abbinamento racconta una storia fatta di territorio, tradizioni e cultura, contribuendo a rafforzare il valore delle produzioni locali e della qualità italiana.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle attività dedicate alla celebrazione del Made in Italy, promuovendo una visione integrata che unisce identità, sostenibilità e cultura.

L’evento è aperto al pubblico; si consiglia la prenotazione per garantire la migliore organizzazione e partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: 3348934258.