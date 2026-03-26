Dimensionamento scolastico Città di Castello, assessore Barcaioli: “La Regione tutela la scuola”

Perugia 26 mar. 026- Il Tar dell’Umbria ha accolto la sospensiva sul dimensionamento scolastico richiesta dal Comune di Città di Castello, confermando la correttezza e la tempestività delle azioni messe in atto dalla Regione Umbria. “La sentenza evidenzia che non vi è stata alcuna inerzia da parte nostra – sottolinea l’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli – Le scelte operate a livello nazionale hanno invece introdotto un assetto confuso e non coerente con le reali condizioni del territorio e degli istituti, dimostrando ancora una volta un approccio superficiale nella gestione della vicenda”.

“La sentenza dimostra inoltre come le accuse di inerzia mosse nei confronti della Regione siano infondate e rappresentino solo propaganda politica finalizzata a scaricare responsabilità – continua Barcaioli – Siamo soddisfatti dell’esito finora ottenuto dal Tar, ma lo saremo pienamente quando si pronuncerà il Presidente della Repubblica, al quale abbiamo presentato ricorso per ottenere l’annullamento di tutti i dimensionamenti in Umbria. La Regione ribadisce che non intende accettare alcun dimensionamento, né a Città di Castello né in qualsiasi altro territorio” conclude l’assessore.