Radio Subasio compie 50 anni

Il 7 marzo gli auguri di tanti amici e una programmazione speciale

Cinquanta anni e non sentirli.

Dal 7 marzo 1976 a oggi, Radio Subasio è la radio del cuore: accompagna senza invadere, segue gli stati d’animo, fa sognare. Un’amica con cui confrontarsi e confidarsi, capace – dopo mezzo secolo – di conservare intatta la freschezza e la curiosità di chi vive pienamente il proprio tempo.

Nata in piena stagione delle radio libere, Radio Subasio si è distinta fin dall’inizio per una visione chiara e imprenditoriale. Ha saputo crescere, superare i confini regionali e trasformarsi da impresa familiare in protagonista del panorama nazionale, entrando nell’ultimo decennio a far parte del Gruppo leader in Italia nel settore radiofonico.

Oggi, sotto la direzione di Beppe Cuva, Radio Subasio è una superstation con numeri importanti, che la pongono tra le prime dieci radio più ascoltate in Italia, punto di riferimento per un pubblico trasversale e fedele.

Determinante il contributo dei suoi conduttori – (in ordine alfabetico): Alessandra Barzaghi, Davide Berton, Leonardo Fabrizi, Ignazio Failla, Gloria Gallo, Katia Giuliani, Gianluca Giurato, Jonathan Mensi, Stefano Pozzovivo, Francesca Quaglietti, Roberta Reversi, Manuel Saraca, Vera Torrisi – insieme a tutti i professionisti che operano quotidianamente nei diversi comparti dell’emittente.

I punti di forza? Una programmazione musicale che alterna la grande tradizione italiana al meglio della scena internazionale, con una selezione capace di attingere al passato restando saldamente ancorata al presente. Format consolidati come Radio Subasio Music Club, riferimento per artisti e addetti ai lavori, dove la musica dal vivo si intreccia al racconto personale, e l’intramontabile Per un’ora d’Amore, spazio emozionale per eccellenza.

Un’alchimia unica, in cui l’interazione con il pubblico rappresenta un elemento distintivo. Attraverso le voci degli ascoltatori, protagonisti quotidiani dei momenti di confronto disseminati nel palinsesto, Radio Subasio mantiene costante e tangibile il dialogo con la propria community.

Il 7 marzo un Compleanno Speciale

Per celebrare il primo mezzo secolo di vita, sabato 7 marzo sarà una giornata-evento: dalle 5.00 alle 24.00 saranno in onda tutti i conduttori della radio e gli ascoltatori potranno partecipare inviando un messaggio vocale al 348 0758060 per raccontare cosa rappresenta per loro Radio Subasio.

Ma non saranno i soli protagonisti.

Cinquanta artisti e amici – tra cantanti e volti noti della televisione – hanno inviato un videomessaggio di auguri, visibile sui canali social dell’emittente e trasmesso nel corso della programmazione.

Tra loro: Achille Lauro, Alfa, Alessandra Amoroso, Amadeus, Annalisa, Arisa, Carlo Conti, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Emma, Enzo Iacchetti, Ermal Meta, Ernia, Eros Ramazzotti, Fabrizio Moro, Fedez, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gerry Scotti, Gianluca Grignani, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Irama, J-Ax, Jovanotti, Laura Pausini, Levante, Malika Ayane, Marco Masini, Max Giusti, Max Pezzali, Michele Bravi, Michele Zarrillo, Noemi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Raf, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso, Zucchero.

Cinquant’anni di musica, emozioni e condivisione. Un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza.