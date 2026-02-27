Art Bonus Perugia: al via il restauro dell’Acquedotto medievale

Finanziato da Brunello Cucinelli

Dopo l’affidamento dei lavori, Art Bonus Perugia annuncia ufficialmente l’inizio del restauro dell’Acquedotto medievale finanziato da Brunello Cucinelli.

Sull’avvio del cantiere ha espresso grande soddisfazione l’assessore Francesco Zuccherini, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: “C’è grande soddisfazione per l’inizio dei lavori dell’Acquedotto, un’opera che darà lustro all’intera città. Questo intervento permetterà di riqualificare una parte fondamentale del nostro centro storico; nonostante la complessità tecnica del restauro, siamo certi che il risultato finale saprà valorizzare e rigenerare l’intera area dell’Acquedotto, restituendole la bellezza che merita”.

Il cantiere entra ora nel vivo della fase operativa. La restauratrice Martina Fagioli ha dichiarato:

«Il lavoro sarà lungo e complesso: una parte consisterà nel restauro vero e proprio e un’altra riguarderà un intervento di consolidamento strutturale. Per il momento abbiamo ultimato l’allestimento del cantiere, la messa in sicurezza degli archi e la realizzazione dei sottopassaggi per automobili e pedoni. Dal punto di vista operativo, invece, abbiamo già applicato il biocida grazie al bel tempo degli ultimi giorni».

“Il restauro – ha poi proseguito il responsabile dell’impresa, l’ingegnere Antonio Pompa – interesserà l’acquedotto sotto diversi profili: la ripavimentazione, ad esempio, oltre ad avere un importante impatto in termini di miglioramento del godimento estetico del monumento, comporterà una protezione della struttura sottostante. Grazie all’adozione di tecniche specifiche, infatti, sarà garantita una messa in sicurezza complessiva dell’acquedotto e delle abitazioni costruite a ridosso e al di sotto del monumento cercando di prevenire future infiltrazioni d’acqua”.

L’ingegnere Eugenia Di Filippo, ufficio Art Bonus del Comune di Perugia, ha aggiunto: “Procederemo per fasi al fine di limitare il più possibile eventuali disagi ai residenti, tenendo anche in considerazione la particolare collocazione e conformazione del monumento. Abbiamo iniziato dai primi quattro archi e anche la pavimentazione sarà realizzata per step, così da venire incontro alle esigenze dei residenti che hanno accesso esclusivo da via dell’Acquedotto”.

L’avvio di questo intervento rappresenta una tappa importante per il Comune di Perugia e per Art Bonus, che si conferma ancora una volta uno strumento fondamentale ed efficace per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, storico artistico e infrastrutturale della città