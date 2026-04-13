A Norcia riapre il Palazzo comunale: domenica 19 aprile l’inaugurazione

Il sindaco Boccanera: “ritroviamo un simbolo della nostra identità e della tenacia che ci ha fatto restare”. Saluti istituzionali alle 12, poi un incontro nella sala dei Quaranta, alle 17.30 l’esibizione di Violante Placido

Norcia riabbraccia il suo Palazzo comunale. Domenica 19 aprile, a poco meno di dieci anni dal sisma del 2016, la comunità nursina tornerà ad abitare la sua storica casa. Una casa completamente ristrutturata, sicura, isolata dal punto di vista sismico grazie alle più avveniristiche soluzioni tecnologiche, adottate per la salvaguardia di uno dei simboli storici e architettonici maggiormente carichi di significato per la città e la sua popolazione.

“Il Palazzo comunale – dichiara un emozionato Giuliano Boccanera sindaco di Norcia – è il simbolo della nostra identità, della nostra memoria, della nostra testardaggine che ci ha fatto restare qui al nostro posto, a casa nostra. Ed è anche il simbolo della nostra forza d’animo, la capacità di resistere alle avversità aggrappati come siamo alla nostra identità, alle nostre radici. Vogliamo rendere questo palazzo non soltanto, di nuovo, il cuore amministrativo di Norcia, ma anche punto di riferimento sociale e culturale”.

La riapertura del palazzo verrà salutata domenica mattina dall’Inno di Mameli – Il Canto degli Italiani, eseguito dalla banda ‘Città di Norcia’, prima dei saluti istituzionali previsti per le 12. Alle 13, dopo la benedizione e il taglio del nastro, la Sala dei Quaranta ospiterà un’illustrazione storica e architettonica dell’edificio e dei lavori che lo hanno caratterizzato. Alla cerimonia saranno presenti, oltre al sindaco di Norcia Giuliano Boccanera e alla giunta comunale, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, il vicepresidente della Provincia di Terni Francesco Ferranti e i sindaci del territorio. La mattinata si concluderà con un vin d’honneur a base di prodotti tipici locali, dopodiché alle 17.30 il Palazzo ospiterà l’attrice Violante Placido, che offrirà una lettura de “Le Città Invisibili” di Italo Calvino.