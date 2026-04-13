Itts Volta di Perugia collabora a OperaCorto, studenti di grafica hanno disegnato le scenografie del Don Giovanni

Studenti di un istituto tecnico tecnologico entrano nel vivo della produzione e messa in scena di un’opera lirica. È quello che è accaduto con la partecipazione dell’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia al progetto OperaCorto, format ideato dal tenore Gianluca Terranova per raccontare l’opera lirica a un pubblico generalista e alle nuove generazioni. Gli studenti del corso di Grafica e della Filiera 4+2 di Grafica e comunicazione hanno infatti realizzato con la tecnica del fumetto, reinterpretando l’opera in chiave contemporanea, le scenografie del Don Giovanni di Mozart che sarà messo in scena al Teatro comunale di Todi mercoledì 15 aprile (matinée per le scuole) e poi sabato 18 aprile alle 21, con la voce narrante dello stesso Terranova.

Il progetto Operacorto si avvale del contributo del Comune di Todi e della Fondazione Perugia, oltre che della collaborazione con Itts Volta di Perugia e il Gal Trasimeno Orvietano.

“Un momento molto importante per il nostro istituto – ha commentato Fabiana Cruciani, dirigente scolastica dell’Itts Volta di Perugia – perché, per la prima volta, l’opera lirica entra ‘prepotentemente’ nella nostra scuola con un format di straordinario impatto. L’opera lirica, patrimonio immateriale dell’umanità dal 2023, rappresenta il prodotto per eccellenza del Made in Italy ed è uno strumento educativo, tutto italiano, di straordinario valore perché unisce musica, letteratura, teatro e arti visive in un’unica esperienza culturale. Il nostro obiettivo con questo progetto è stato quello di contribuire a sviluppare sensibilità estetica, capacità di ascolto e comprensione delle emozioni umane, poiché le grandi storie del nostro patrimonio operistico raccontano temi universali come l’amore, la libertà, il potere e il sacrificio”. “Questa collaborazione con l’istituto Volta di Perugia – ha aggiunto Gianluca Terranova – per me è preziosissima perché stiamo aiutando i ragazzi a scoprire che l’opera è qualcosa da vivere. E lo abbiamo fatto non invitandoli alla rappresentazione dell’opera in teatro ma facendoli partecipare attivamente alla sua realizzazione, come in questo caso con questi fumetti che trovo bellissimi. Devo ringraziare la professoressa Cruciani che ho avuto la fortuna di conoscere e con la quale ho fatto questo primo passo che rappresenta l’inizio di una sperimentazione e potrebbe avere un futuro non soltanto qui in Umbria”.