Carnevale in centro, la sindaca: «Grazie a chi lavora per tutto questo»

Tutto pronto per la festa più colorata dell’anno in centro storico. I carri del Carnevale di San Sisto questa mattina si sono schierati in piazza IV Novembre, dove sono arrivati anche i bambini delle scuole della città, invitate dal Comune di Perugia, per vivere momenti all’insegna della spensieratezza e del divertimento. In piazza anche la sindaca Vittoria Ferdinandi e numerosi consiglieri comunali.

La prima cittadina, quest’anno, ha accolto anche un centinaio di studenti della Università per stranieri che si sono resi protagonisti di un variopinto corteo indossando maschere origami create da loro. Presenti ragazzi cinesi del gruppo Marco Polo e altri provenienti da tutto il mondo. Insieme hanno frequentato laboratori pomeridiani gratuiti in cui sono state realizzate le maschere sotto la guida di una esperta di arte della carta. Ogni studente ha potuto personalizzare il proprio lavoro con riferimenti alla lingua e alla cultura di origine. L’iniziativa, a cui ha preso parte anche la coordinatrice dei corsi di lingua Valentina Carbonaro, è stata promossa dai docenti di italiano dell’Unistra. Una delle maschere create nel corso dei laboratori è stata donata alla sindaca.

Vittoria Ferdinandi ha portato i saluti alle scolaresche e agli insegnanti che le hanno accompagnate. “Quando arrivate voi la città è più bella – ha detto rivolta ai bambini -. Grazie anche a tutti i volontari e le volontarie di San Sisto che, con il presidente Federico Boncio, lavorano mesi per regalare una grande festa di carnevale a Perugia. Grazie anche all’Università per stranieri per essere presente stamattina con i suoi studenti. Il presidente Mattarella, proprio riferendosi a questa realtà, ha detto che a Perugia nessuno è straniero. E la gioia che si respira oggi è la dimostrazione che la diversità è la più grande ricchezza che abbiamo”.

Il presidente dell’associazione Carnevale I Rioni ha parlato di “circa 150 volontari saliti in centro in vista della sfilata del pomeriggio”. “Per noi – ha aggiunto – è sempre una sfida e una fatica organizzare questa manifestazione, ma pensiamo che sia importante per il nostro quartiere così come per la città”.