Ospedale di Perugia: caso di meningite fulminante in una bimba di 5 mesi

Perugia, 17 febbraio 2026 – La Direzione aziendale dell’Ospedale di Perugia comunica con profondo cordoglio il decesso di una bambina di 5 mesi, avvenuto nelle scorse ore a seguito di un caso di meningite fulminante da Neisseria meningitidis.

I genitori si erano rivolti nella tarda mattinata di oggi al Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale per un quadro febbrile insorto nella notte. Considerata la rapidità di evoluzione della sintomatologia, la piccola è stata immediatamente trasferita presso la Terapia Intensiva Neonatale, dove è avvenuto il decesso nonostante la tempestività delle cure intensive dei sanitari.

La Direzione aziendale rende noto di aver provveduto ad allertare ed inviare la notifica obbligatoria all’Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1, ai fini dell’attivazione dell’indagine epidemiologica di competenza e dell’adozione di tutte le misure di profilassi previste dalla normativa vigente.

La Direzione e tutto il personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, unitamente alla direzione regionale e alla Presidente Stefania Proietti, esprimono sincero e sentito cordoglio e vicinanza ai genitori e ai familiari in questo momento di grande dolore, nel pieno rispetto della loro riservatezza.